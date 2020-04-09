ВОЗ обвиняет Тайвань в расизме. В ответ Тайвань обвинил ВОЗ в предвзятом отношении

Всемирная организация здравоохранения обвиняет Тайвань в расистских высказываниях в адрес главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебреесуса. В ответ, Тайвань обвинил ВОЗ в предвязтости. Об этом Гебреесус заявил на брифинге 8 апреля, передает Громадське.

Согласно информации ведомства, Гебреесус заявил, что напротяжении нескольких месяцев был объектом оскорблений и критики, в частности угроз своей жизни.

"Три месяца назад (в январе) такое нападение совершил Тайвань. Будем честными. Буду сегодня прямым. Это был Тайвань. И министерство иностранных дел Тайваня знало об этой кампании. Они не отделили себя от нее. Они даже начали критиковать меня среди всех тех нападок и оскорблений, но мне все равно", — сказал глава ВОЗ.

Тедрос Адханом Гебреесус — первый представитель Африки, занявший кресло главы ВОЗ.

В свою очередь, Тайвань обвинил ВОЗ в том, что из-за позиции Китая его исключили из важных обсуждений, посвященных пандемии коронавируса в мире. Поэтому остров не мог получать актуальную информацию о ходе болезни, что ставило здоровье его населения под угрозу.

Одним из примеров такой предвзятости Тайвань называет интервью помощника генерального директора ВОЗ Брюса Ейлварда журналистам из Гонконга. На вопрос, получит ли Тайвань членство в Организации, Ейлвард сначала говорит, что не расслышал вопроса, после чего связь обрывается. Во время повторного звонка и того же вопроса Ейлвард говорит: "Мы уже поговорили о Китае".

Слова Гебреесуса о "расистских оскорблениях" резко раскритиковали представители Тайваня. Пресс-секретарь министерства иностранных дел острова заявила, что обвинения главы ВОЗ не имеют под собой оснований, а заявления Гебреесуса были безответственными.

"Концепция расизма в Тайване не существует. У нас нет проблемы расизма", — заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Тайваня.

Как сообщали Українські Новини, ранее на антирасистской конференции в Шотландии светлокожим людям запретили высказываться.

Также предложение французских медиков протестировать вакцину от коронавируса на африканцах расценили, как проявление расизма.