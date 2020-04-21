ОСМД могут получить компенсацию от Фонда энергоэффективности до полного расчета с исполнителями работ

Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности" может предоставлять компенсацию объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) до полного расчета с исполнителями работ. Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українськi Новини. Согласно ему, соответствующие изменения в программу учреждения были внесены 16 апреля и вступают в действие со вторника, 21 апреля. "ОСМД может получать компенсацию от фонда на основании актов исполненных работ еще до момента полного расчета с исполнителями работ\/услуг", - сказано в сообщении. Также изменениями предусмотрено, что третья часть гранта (частичная компенсация непосредственно модернизации) может выплачиваться поэтапно, а проект - проходить пошаговую верификацию. Фонд энергоэффективности расширил количество участников программы, которые получат дополнительную компенсацию термомодернизации многоквартирных домов в размере 20% от стоимости работ, с 300 до 500 ОСМД. Кроме того, учреждение увеличило размер компенсации мероприятий по подготовке проекта модернизации для пакета "Комплексный" с 5% от стоимости до 7,5%. Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада сократила финансирование субсидий в этом году. Субсидию могут забрать у 20% получателей. Эксперт рассказал, как подготовиться к отопительному сезону, чтобы не мерзнуть и сэкономить.