ОСМД могут получить компенсацию от Фонда энергоэффективности до полного расчета с исполнителями работ

Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности" может предоставлять компенсацию объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) до полного расчета с исполнителями работ.

Об этом говорится в сообщении фонда, передают Українськi Новини.

Согласно ему, соответствующие изменения в программу учреждения были внесены 16 апреля и вступают в действие со вторника, 21 апреля.

"ОСМД может получать компенсацию от фонда на основании актов исполненных работ еще до момента полного расчета с исполнителями работ/услуг", - сказано в сообщении.

Также изменениями предусмотрено, что третья часть гранта (частичная компенсация непосредственно модернизации) может выплачиваться поэтапно, а проект - проходить пошаговую верификацию.

Фонд энергоэффективности расширил количество участников программы, которые получат дополнительную компенсацию термомодернизации многоквартирных домов в размере 20% от стоимости работ, с 300 до 500 ОСМД.

Кроме того, учреждение увеличило размер компенсации мероприятий по подготовке проекта модернизации для пакета "Комплексный" с 5% от стоимости до 7,5%.

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