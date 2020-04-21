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21 апреля 2020, вторник, 13:05 405
Общество 2020-04-21T13:06:21+03:00
Українські Новини
Смертность от коронавируса среди мужчин по Киеву выше, чем среди женщин, — Кличко

Смертность от коронавируса среди мужчин по Киеву выше, чем среди женщин, — Кличко

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, коронавирус в Киеве, заражение коронавирусом

В Киеве мужчины чаще женщин болеют и умирают от коронавируса: из 892 случаев заражения COVID-19 502 случая подтвердили у мужчин (это 52%) и 390 у женщин (это 44%). Об этом вовремя брифинга рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Также среди 19 умерших — 13 мужчин и 6 женщин.

Среди заболевших за последние сутки — 15 женщин возрастом от 25 до 67 лет, 25 мужчин - от 18 до 72 лет, а также одна девочка 7 лет и мальчик 5 лет.

В медицинские учреждения Киева за прошедшие сутки госпитализированы 13 заболевших, остальные лечатся дома в режиме самоизоляции под контролем врачей.

Из всех зарегистрированных случаев в Киеве 246 человек заболели в Печерском районе, 137 - в Дарницком, 88 - в Соломенском, 80 - в Шевченковском, 73 - в Днепровском, 72 - в Голосеевском, 66 - в Деснянском, 49 - в Оболонском, 44 - в Святошинском и 37 - в Подольском.

Такая тенденция соответствует общемировой: в мире коронавирусом тоже чаще заражаются мужчины, чем женщины.

Как сообщали Українські Новини, согласно статистике Министерства здравоохранения по состоянию на 21 апреля количество заболевших коронавирусом в Украине составляет больше 6,1 тыс. человек.

Тем временем, в Вооруженных силах зарегистрированы 39 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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