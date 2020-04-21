Кличко рассказал, когда в Киеве ослабят карантин

В то время, как в Киеве зарегистрировали 892 случая заражения коронавирусом, Виталий Кличко сообщил, что постепенно столица будет снимать ограничения после того, как будет преодолен пик распространения коронавируса. Об этом мэр Киева рассказал во время брифинга во вторник, 21 апреля.

Виталий Кличко отметил, что некоторые европейские страны уже прошли пик заболевания, потому постепенно начинают ослаблять ограничения. Столица также разработала поэтапный план ослабления карантинных мер.

"Я общаюсь с мэрами городов Европы, с руководителями некоторых государств. Анализирую, как и что они делают в этой ситуации. Отмечу, что план поэтапного ослабления ограничений разработала и столица. Мы понимаем, что бизнес должен работать, что город должен развиваться. Что нужно "оживлять" экономику. Мы должны пройти пик болезни", - сказал Кличко.

Также мэр Киева добавил, что пик заболеваемости в Украине ожидается через неделю-две. И после этого, исходя из ситуцации, в Киеве будут внедрять постепенное ослабление ограничительных мер.

Как сообщали Українські Новини, киевские врачи, которые работают с больными коронавирусом пациентами, за март получили 30-50 тысяч гривен зарплаты.

Также Минздрав инициирует продление карантина до 12 мая.