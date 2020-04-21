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  • Больницу в Одесской области закрывают на двухнедельный карантин из-за массового заражения медработников
21 апреля 2020, вторник, 11:53 462
Политика 2020-04-21T11:54:38+03:00
Українські Новини
Больницу в Одесской области закрывают на двухнедельный карантин из-за массового заражения медработников

Больницу в Одесской области закрывают на двухнедельный карантин из-за массового заражения медработников

Кира Молчанова
Одесская область, Подольск, Коронавирус, карантин в Одессе, коронавирус в Украине
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

Пока в Одесской области зафиксировали 146 случаев заражения каоронавирусом, в области решили закрыть Подольскую городскую больницу — там большая часть случаев заражения подтверждена у медработников. Об этом в Facebook рассказал глава Одесской ОГА Максим Куцый.

По его словам, в Одессе 43 случая заражения коронавирусом, а в Подольске — 37 случаев, в Теплодаре — 27 случаев. Причем в Подольске большая часть случаев зафиксирована у медработников.

Областная комиссия по ЧС решила усилить карантинные меры в Подольске и в районе, поэтому городскую больницу закрывают на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты пройдут ПЦР-тестирование, а все помещения продезинфицируют.

Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области проведет во всех помещениях полную дезинфекцию.

Как сообщали Українські новини, в Украине уже больше тысячи медиков заболели коронавирусом.

Тем временем, карантин в Украине хотят продлить до 12 мая, но с некоторыми послаблениями для людей и бизнеса.

Министерство здравоохранения закупило более 71 тыс. костюмов биологической защиты для медицинских работников, которые работают с пациентами, больными COVID-19.

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