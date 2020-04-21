В Ивано-Франковске переполнены больницы: 15 больных в тяжелом состоянии

В Ивано-Франковске из-за вспышки коронавируса переполнены городские больницы, 15 пациентов - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив в Facebook.

Марцинкив отметил, что в течение пасхальных праздников в городе умерли 5 человек, из которых у двух подтвердили COVID-19, а еще у трех - ждут результаты анализов.

"Более 500 зараженных коронавирусом на Прикарпатье. Мы в тройке лидеров по количеству больных. Городские заведения. практически, переполнены. 15 пациентов в городских больницах - в тяжелом состоянии", - сообщил Марцинкив.

В настоящее время в Ивано-Франковске две городские больницы принимают пациентов с подозрением на коронавирус. По состоянию на 21 апреля в регионе COVID-19 лабораторно подтвердили в 556 случаях, 27 пациентов выздоровели.

Как сообщали Українські Новини, родственники умершей 30 апреля украинки заявили, что коронавирусом женщина заразилась в роддоме, поскольку никто из родных и близких с ней контактировал.

В Ивано-Франковском областном перинатальном центре умерла еще одна женщина, у которой подозревают коронавирус.