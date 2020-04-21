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21 квітня 2020, вівторок, 11:50 42
Суспільство 2020-04-21T13:45:03+03:00
Українські Новини
В Івано-Франківську переповнені лікарні: 15 хворих у важкому стані

В Івано-Франківську переповнені лікарні: 15 хворих у важкому стані

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус в Івано-Франківську

В Івано-Франківську з-за спалаху коронавіруса переповнені міські лікарні, 15 пацієнтів - у важкому стані. Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків Facebook.

Марцінків зазначив, що протягом великодніх свят у місті померли 5 осіб, з яких у двох підтвердили COVID-19, а ще у трьох - чекають на результати аналізів.

"Більше 500 заражених коронавірусом на Прикарпатті. Ми в трійці лідерів за кількістю хворих. Міські заклади. практично, переповнені. 15 пацієнтів у міських лікарнях - у важкому стані", - повідомив Марцінків.

В даний час в Івано-Франківську дві міські лікарні приймають пацієнтів з підозрою на коронавірус. Станом на 21 квітня в регіоні COVID-19 лабораторно підтвердили в 556 випадках, 27 пацієнтів одужали.

Як повідомляли Українські Новини, родичі померлої 30 квітня українки заявили, що коронавірусом жінка заразилася в пологовому будинку, оскільки ніхто з рідних і близьких з нею контактував.

В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі померла ще одна жінка, у якого підозрюють коронавірус.

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