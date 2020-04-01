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  • Погибшая от коронавируса в Ивано-Франковской больнице роженица заразилась в роддоме, – СМИ
01 апреля 2020, среда, 14:58 5012
Происшествия 2020-04-01T15:10:08+03:00
Українські Новини
Погибшая от коронавируса в Ивано-Франковской больнице роженица заразилась в роддоме, – СМИ

Погибшая от коронавируса в Ивано-Франковской больнице роженица заразилась в роддоме, – СМИ

Елизавета Кесельман
Ивано-Франковск, Коронавирус, Смерть от коронавируса, Смерть роженицы
Скорая помощь Фото:Автоспецпром
Скорая помощь Фото:Автоспецпром

30 марта в одной из больниц Ивано-Франковска умерла 37-летняя роженица, у которой было подозрение на коронавирус. Как заявил мэр города Руслан Марцинкив, диагноз коронавируса подтвердили посмертно.

Родственники погибшей заявили, что коронавирусом женщина заразилась в роддоме, поскольку никто из родных и близких с ней контактировал. Об этом передает ТСН.

Как сообщает ведомство, при жизни, после начала воспалительного процесса, женщине делали тест на коронавирус, однако он показал негативный результат.

"100%, что она заразилась там, в больнице. Больше вариантов я не рассматриваю. Врач нам неофициально сказал, что там вирус ходит уже 2 месяца", - рассказала сестра Оксана Стасевич.

В частности, перед родами женщина была в Польше, однако ее визит состоялся в ноябре, потому родные исключают вариант заражения заграницей.

Новорожденная девочка чувствует себя хорошо. Отмечается, что у нее взяли анализы на коронавирус.

Как сообщали Українські Новини, тридцать украинцев лечатся за границей от коронавируса, восемь выздоровели.

Кроме того, за один в Киеве зафиксировали еще 25 случаев заражения коронавирусом, из них 1 - годовалый ребенок.

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