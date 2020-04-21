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21 апреля 2020, вторник, 10:26 757
Судебная власть 2020-04-21T10:27:10+03:00
Українські Новини
Домашний арест экс-депутата Чорновол хотят обжаловать

Домашний арест экс-депутата Чорновол хотят обжаловать

Кира Молчанова
Суд, Домашний арест, Адвокаты, Татьяна Чорновол, решение суда
Татьяна Чоронвол Фото: MRPL.CITY
Татьяна Чоронвол Фото: MRPL.CITY

Защита бывшего депутата Верховной Рады Татьяны Чорновол, которая подозревается в поджоге офиса Партии регионов в 2014 году и причинении смерти человеку, намерена обжаловать решение Печерского суда Киева, который отправил ее под домашний арест до 8 июня включительно.

Об этом Українським Новинам сообщила один из адвокатов Чорновол Татьяна Козаченко.

"Апелляция будет подана", - сказала она.

По ее словам, на данный момент она готовится и будет подана в Киевский апелляционный суд во вторник.

Защита считает незаконным избрание домашнего ареста клиенту.

Как сообщали Українськi Новини, суд отправил экс-депутата Рады Чорновол (НФ) под домашний арест до 9 июня.

Эту меру пресечения суд избрал не сразу, и Татьяна Чорновол сказала, что она полностью свободна.

Оперативники и следователи Государственного бюро расследований Украины 10 апреля проводили следственные действия в домовладении бывшего депутата Верховной Рады Татьяны Черновол.

Позднее 14 апреля, ГБР допросило Черновол, но она отказалась от предоставления каких-либо показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции.

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