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15 апреля 2020, среда, 11:50 5288
Судебная власть 2020-04-15T11:56:43+03:00
Українські Новини
Чорновол "полностью свободна": суд не избрал ей меру пресечения

Чорновол "полностью свободна": суд не избрал ей меру пресечения

Елизавета Драбкина
Татьяна Чорновол, мера пресечения, Печерский районный суд Киева, ГБР
Татьяна Черновол .Фото: Facebook/Тетяна Чорновол
Татьяна Черновол .Фото: Facebook/Тетяна Чорновол

Печерский районный суд Киева не избирал какую-либо меру пресечения бывшему депутату Верховной Рады Татьяне Чорновол ("Народный фронт"), подозреваемой в поджоге офиса Партии регионов в 2014 году и причинении смерти человеку.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Хорошая новость - сейчас имеем маленькую тактическую победу - я с такой статьей, где "вышка", не только не в тюрьме, а полностью свободна, если не считать особые условия карантина", - написала она.

Чорновол поблагодарила всех за поддержку и отметила, что это поддержка не лично ее, а всех "майдановцев" без исключения.

Как сообщали Українськi Новини, оперативники и следователи Государственного бюро расследований Украины с самого утра пятницы, 10 апреля, проводили следственные действия в домовладении бывшего депутата Верховной Рады Татьяны Черновол.

Во вторник, 14 апреля, ГБР допросило Черновол, но она отказалась от предоставления каких-либо показаний, ссылаясь на ст. 63 Конституции.

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