Карантин в Украине могут продлить, но будут ослабления, - Ляшко

В то время, как в Украине растет количество зараженных коронавирусом, заместитель министра здравооранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о том, что готовит постановление о продлении карантина после 24 апреля.

Об этом Виктор Ляшко заявил в эфире "24 канала".

"Я как главный санитарный врач Украины буду готовить представление о продлении карантина. В то же время могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться уже в понедельник (27 апреля - ред.)", - заявил он.

Замминистра не уточнил о том, какие именно ослабления говорится и посоветовал дождаться заседания правительства, которое запланировано на 22 апреля.

По словам Ляшко, карантин планируют продлить как минимум до 12 мая 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил о возможности продления карантина. При этом он добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.

Ранее Виктор Ляшко заявлял, что с появлением положительной динамики в эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине можно будет вводить первые карантинные послабления, и начать могут с прогулок в парке.