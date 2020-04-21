Карантин в Украине могут продлить, но будут ослабления, - Ляшко

В то время, как в Украине растет количество зараженных коронавирусом, заместитель министра здравооранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о том, что готовит постановление о продлении карантина после 24 апреля. Об этом Виктор Ляшко заявил в эфире "24 канала". "Я как главный санитарный врач Украины буду готовить представление о продлении карантина. В то же время могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться уже в понедельник (27 апреля - ред.)", - заявил он. Замминистра не уточнил о том, какие именно ослабления говорится и посоветовал дождаться заседания правительства, которое запланировано на 22 апреля. По словам Ляшко, карантин планируют продлить как минимум до 12 мая 2020 года. Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил о возможности продления карантина. При этом он добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры. Ранее Виктор Ляшко заявлял, что с появлением положительной динамики в эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине можно будет вводить первые карантинные послабления, и начать могут с прогулок в парке.