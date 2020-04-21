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21 апреля 2020, вторник, 08:51 2032
Общество 2020-04-21T09:01:36+03:00
Українські Новини
Карантин в Украине могут продлить, но будут ослабления, - Ляшко

Карантин в Украине могут продлить, но будут ослабления, - Ляшко

Елена Новикова
Карантин, Виктор Ляшко, Продление карантина, карантин в Украине, ослабление карантина
Виктор Ляшко. Скриншот видео Кабмин
Виктор Ляшко. Скриншот видео Кабмин

В то время, как в Украине растет количество зараженных коронавирусом, заместитель министра здравооранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о том, что готовит постановление о продлении карантина после 24 апреля.

Об этом Виктор Ляшко заявил в эфире "24 канала".

"Я как главный санитарный врач Украины буду готовить представление о продлении карантина. В то же время могу анонсировать определенное ослабление карантина в случае, если эпидемиологическая ситуация будет улучшаться уже в понедельник (27 апреля - ред.)", - заявил он.

Замминистра не уточнил о том, какие именно ослабления говорится и посоветовал дождаться заседания правительства, которое запланировано на 22 апреля.

По словам Ляшко, карантин планируют  продлить как минимум до 12 мая 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил о возможности продления карантина. При этом он добавил, что на этой неделе планируется смягчить некоторые меры.

Ранее Виктор Ляшко заявлял, что с появлением положительной динамики в эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Украине можно будет вводить первые карантинные послабления, и начать могут с прогулок в парке.

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