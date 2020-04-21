Карантин в Україні можуть продовжити, але будуть ослаблення, - Ляшко

В той час, як в Україні зростає кількість заражених коронавірусом, заступник міністра здравооранения - головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів про те, що готує постанову про продовження карантину після 24 квітня.

Про це Віктор Ляшко заявив в ефірі "24 каналу".

"Я як головний санітарний лікар України буду готувати подання про продовження карантину. В той же час можу анонсувати певне ослаблення карантину в разі, якщо епідеміологічна ситуація буде поліпшуватися вже в понеділок (27 квітня - ред.)", - заявив він.

Заступник Міністра не уточнив, про які саме ослаблення йдеться і порадив дочекатися засідання уряду, яке заплановане на 22 квітня.

За словами Ляшка, карантин планують продовжити як мінімум до 12 травня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив про можливість продовження карантину. При цьому він додав, що на цьому тижні планується пом'якшити деякі заходи.

Раніше Віктор Ляшко заявляв, що з появою позитивної динаміки епідеміологічної ситуації з коронавірусом в Україні можна буде вводити перші карантинні послаблення, і можуть почати з прогулянок у парку.