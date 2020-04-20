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20 апреля 2020, понедельник, 23:52 25
Lifestyle 2020-04-20T23:59:21+03:00
Українські Новини
Как не набрать лишний вес на карантине: советы диетолога

Как не набрать лишний вес на карантине: советы диетолога

Ярина Вацяк
Похудение, Карантин, Ожирение, Диета, лишний вес, здоровое питание, неправильное питание, Советы диетологов
Диета. Фото: pixabay.com
Диета. Фото: pixabay.com

В то время, как карантин в Украине Кабмин собирается продлить, одним из актуальнейших вопросов является то, как же не набрать лишний вес в условиях малоподвижного способа жизни.

Врач-диетолог Марина Павленко, поделилась советами, как не набрать вес во время карантина в Facebook.

Советы диетолога:

  1. Первой огромной проблемой является снижение физической активности. К сожалению, фитнес центры закрыты, а дома зачастую отсутствует арсенал всех необходимых тренажеров. Ни в коем случае нельзя прекращать свои занятия. Постарайтесь максимально заменить вашу тренировку из зала в домашнюю. Используйте бутылочки воды если нет гантелей; найдите мяч (уверенна что он где-то обязательно есть в наличии), используйте книги в качестве утяжелителей; есть масса онлайн-платформ для занятий в домашних условиях-найдите ту, что по душе Вам.
  2. Вторая проблема - калораж: учтите если вы не работаете и не заняты тяжелым трудом дома (ремонт и тд.), то необходимо несколько уменьшить калораж так как расход калорий скорее всего снизился. В этом вопросе поможет врач-диетолог.
  3. Третья проблема: отсутствие режима как такового. Нарушается самодисциплина - человек дольше спит, отдыхает. Если в обычное время он привык к тренировкам в 5 вечера 3 раза в неделю - то теперь этого графика нет и можно дать слабину: нужно соблюдать график тренировок – единственное, что можно это изменить время на более удобное.
  4. Четвертое - это же касается и графика питания, то бишь режима. Карантин – не повод нарушать режим питания. Да, вы можете сместить немного распорядок дня и время принятия пищи, но в целом нужно соблюдать режимность, есть в одно и то же время, что касается и перекусов. Не есть за 3 часа до сна и, желательно, вести пищевой дневничок – так вы будете себя дисциплинировать, ведь дома всегда соблазн выше съесть что-то вкусненькое.

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