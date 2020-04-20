У Росії ціна на нафту марки Urals впала нижче 0 доларів

В той час, як нафта марки WTI в США в понеділок впала нижче $0 за барель, в Росії розрахункова ціна нафти марки Urals, якою торгують російські компанії, становила -$2 за барель, що на 112,7% менше вчорашньої останньої ціни $15,75

Про це свідчать дані сервісу Refinitiv, пише РБК.

В понеділок, 20 квітня, вартість найближчого ф'ючерсу на нафту марки WTI в моменті досягала -$40 за барель. Після того, як вартість американської нафти вперше в історії стала негативною, ціни на інші сорти також знизилися.

По мірі наближення дати експірації травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI, яка відбудеться 21 квітня, котирування американської нафти впали на тлі активних продажів учасників, розповіли експерти "БКС Брокер". Продавці були змушені продавати нафту в збитки, розраховуючи на відновлення цін у найближчі місяці. Наступний контракт WTI з поставкою в червні закрився близько рівня $21 за барель. Це свідчить про позитивний погляд учасників ринку, які очікують відновлення сировинних цін через кілька місяців, повідомили експерти.

Угода ОПЕК+ почне діяти тільки в травні, тому учасники торгів не враховують цей чинник ціною найближчих нафтових контрактів. На початку квітня 23 найбільших виробника сировини домовилися добровільно обмежити виробництво сировини на 9,7 млн барелів на добу на травень і червень з метою стабілізації нафтового ринку. З липня по грудень 2020 року скорочення становитиме 7,7 млн барелів на день, а з січня по квітень 2021 2022 року — 5,7 млн барелів на добу. Крім країн ОПЕК+ ще 10 країн-виробників сировини повідомили про готовність брати участь у балансуванні ринку.

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