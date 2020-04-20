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20 апреля 2020, понедельник, 20:40 245
Президент 2020-04-20T20:41:30+03:00
Українські Новини
Кабмин хочет выделить 25 млн гривен пострадавшим от пожара в Житомирской области

Кабмин хочет выделить 25 млн гривен пострадавшим от пожара в Житомирской области

Ярина Вацяк
Владимир Зеленский, Пожар в Житомирской области, помощь пострадавшим
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС

Кабинет Министров рассмотрит вопрос о выделении около 25 млн гривен пострадавшим от пожара в Житомирской области в то время, как Министерство внутренних дел констатировало, что 39 зданий было уничтожено в пожарах в Житомирской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українські Новини.  

Отмечается, что в связи с пожарами в Житомирской области местные власти осуществляют предварительный подсчет убытков, причиненных местным жителям, а Кабинет Министров намерен рассмотреть вопрос компенсации этих убытков уже на текущей неделе.

Указывается, что об этом доложили Президенту Украины Владимиру Зеленскому на совещании с членами правительства и представителями правоохранительных органов.

"Эту помощь нужно будет выделить из резервного фонда. Если люди потеряли дома, если им нужны стройматериалы, надо посмотреть, что нужно - и помочь. Государство должно поддерживать граждан в такой сложный период", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президенту сообщили, что, по предварительным данным, в результате чрезвычайной ситуации было отселено около полусотни человек, а ориентировочная сумма ущерба составляет 25 млн гривен.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что причиной массового распространения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности, а изменения законодательства о мерах противопожарной безопасности помогут предотвратить подобные ситуации в будущем.

Как сообщали Українські Новини, Министерство внутренних дел (МВД) рассматривает диверсию как причину пожаров в Чернобыльской зоне и Житомирской области.

Тем временем, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что спасатели локализировали 2 очага пожаров в Житомирской области и один в Чернобыльской зоне,

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