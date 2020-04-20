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20 квітня 2020, понеділок, 20:40 7
Президент 2020-04-20T22:00:01+03:00
Українські Новини
Кабмін хоче виділити 25 млн гривень постраждалим від пожежі в Житомирській області

Кабмін хоче виділити 25 млн гривень постраждалим від пожежі в Житомирській області

Ярина Вацяк
Володимир Зеленський, допомога постраждалим, Пожежі в Житомирській області
Пожежа в Житомирській області. Фото: ДСНС
Пожежа в Житомирській області. Фото: ДСНС

В той час, як Міністерство внутрішніх справ констатувало, що 39 будівель було знищено в пожежах в Житомирській області, Кабінет Міністрів розгляне питання про виділення близько 25 млн гривень постраждалим від пожежі в Житомирській області. 

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу Президента, передають Українські Новини.

Наголошується, що у зв'язку з пожежами в Житомирській області місцеві влади здійснюють попередній підрахунок збитків, завданих місцевим жителям, а Кабінет Міністрів має намір розглянути питання компенсації цих збитків вже на поточному тижні.

Вказується, що про це доповіли Президенту України Володимиру Зеленському на нараді з членами уряду і представниками правоохоронних органів.

"Цю допомогу треба буде виділити з резервного фонду. Якщо люди втратили будинки, якщо їм потрібні будматеріали, треба подивитися, що потрібно - і допомогти. Держава має підтримувати громадян в такий складний період", - підкреслив Володимир Зеленський.

Президенту повідомили, що, за попередніми даними, унаслідок надзвичайної ситуації було відселено близько півсотні людей, а орієнтовна сума збитків становить 25 млн гривень.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що причиною масового поширення пожеж стало порушення правил пожежної безпеки, а зміни законодавства про заходи протипожежної безпеки допоможуть запобігти подібні ситуації в майбутньому.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство внутрішніх справ (МВС) розглядає диверсію як причину пожеж у Чорнобильській зоні та Житомирської області.

Тим часом, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що рятувальники локалізували 2 вогнища пожеж в Житомирській області і один в Чорнобильській зоні.

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