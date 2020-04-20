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20 апреля 2020, понедельник, 19:25 23
Силовые структуры 2020-04-20T19:26:09+03:00
Українські Новини
Работал снайпер и били из тяжелого вооружения: на Донбассе ВСУ понесли потери

Работал снайпер и били из тяжелого вооружения: на Донбассе ВСУ понесли потери

Надежда Комендантова
ООС, Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, Погибшие в ООС, обстрелы в зоне ООС
ВСУ. Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
ВСУ. Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

После того, как на Пасху боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе и понесли серьезные потери, сепаратисты 3 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в понедельник, 20 апреля, в результате чего один военнослужащий погиб, а двое получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Отмечается, что два факта нарушений зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Так, оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли украинские подразделения у населенного пункта Южное.

По защитникам Новоалександровки вел огонь вражеский снайпер.

Указывается, что вблизи Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, вследствие которых двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.

"Воинам оказали необходимую помощь и эвакуировали в военное медицинское учреждение. К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя", - говорится в сообщении ООС.

Потери противника уточняются.

Также сообщается, что на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной, а режим тишины соблюдается.

Как сообщали Українські Новини, 18 апреля боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе — есть раненные.

Также бойцов ВСУ ранили на Донбассе 14 апреля.

 

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