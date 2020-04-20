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20 апреля 2020, понедельник, 16:55 505
Медицина 2020-04-20T16:57:07+03:00
Українські Новини
В Житомирском военном институте выявили новые случаи коронавируса

В Житомирском военном институте выявили новые случаи коронавируса

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в Житомире, коронавирус у военных
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В то время, как в Украине уже 5,7 тыс. инфицированных коронавирусом, командование медицинских сил Вооруженных сил заявило о 4 новых случаях заболевания в Житомирском военном институте 20 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСУ, передают Українськi Новини.

"...подтверждено заболевание еще у 4 военнослужащих Житомирского военного института имени Королева...", - говорится в нем.

Как сообщалось ранее, один из военнослужащих контактировал с мамой, у которой было диагностировано заболевания коронавирусом.

После получения этой информации военнослужащий вместе с группой контактных лиц (27 человек) был немедленно изолирован.

"После лабораторного подтверждения заболевания COVID-19 парня было госпитализировано в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя. Учитывая результат тестирования, срок обсервации указанной группе военнослужащих продлен. В ближайшее время ПЦР-тестирование будет проведено всем, кто входит в эту группу", - добавлено в сообщении.

Командование медсил ВСУ призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены.

Как сообщали Українськi Новини, ранее власти Житомира отказались полностью закрывать город из-за коронавируса.

 

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