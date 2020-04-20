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20 квітня 2020, понеділок, 16:55 12
Медицина 2020-04-20T19:00:02+03:00
Українські Новини
У Житомирському військовому інституті виявили нові випадки коронавірусу

У Житомирському військовому інституті виявили нові випадки коронавірусу

Надежда Комендантова
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Житомирі
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В той час, як в Україні вже 5,7 тис. інфікованих коронавірусом, командування медичних сил Збройних сил заявило про 4 нових випадки захворювання в Житомирському військовому інституті 20 квітня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВСУ, передають Українські Новини.

"...підтверджено захворювання ще у 4 військовослужбовців Житомирського військового інституту імені Корольова...", - йдеться в ньому.

Як повідомлялося раніше, один з військовослужбовців контактував з мамою, у якої було діагностовано захворювання коронавірусом.

Після отримання цієї інформації військовослужбовець разом з групою контактних осіб (27 осіб) був негайно ізольовані.

"Після лабораторного підтвердження захворювання COVID-19 хлопця було госпіталізовано в інфекційне відділення Житомирського військового госпіталю. Враховуючи результат тестування, термін обсервації зазначеній групі військовослужбовців продовжено. Найближчим часом ПЛР-тестування буде проведено всім, хто входить в цю групу", - додано в повідомленні.

Командування медсил ВСУ закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Як повідомляли Українські Новини, раніше влада Житомира відмовилися повністю закривати місто через коронавірус.

 

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