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20 апреля 2020, понедельник, 16:00 563
Внешняя политика 2020-04-20T16:43:30+03:00
Українські Новини
Украина приняла председательство в Форуме безопасности сотрудничества ОБСЕ

Украина приняла председательство в Форуме безопасности сотрудничества ОБСЕ

Елена Новикова
ОБСЕ, Турция, Министерство иностранных дел Украины, Форум безопасности сотрудничества
МИД. Фото: vidomosti-ua.com
МИД. Фото: vidomosti-ua.com

В понедельник, 20 апреля, Украина перебирает от Турции председательства в Форуме безопасности сотрудничества ОБСЕ. В связи с распространением коронавируса Украина станет первой страной, которая будет председательствовать в Форуме в онлайн режиме. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Так сообщается, что украинское председательство сосредоточит внимание государств-участниц на необходимости восстановления полного и добросовестного соблюдения основополагающих принципов ОБСЕ и норм международного права, важность дальнейшего сотрудничества над усовершенствованием политико-военного инструментария Организации в условиях новых вызовов и угроз и стремительного технологического развития в военной сфере.

Также в МИД подчеркнули, что к приоритетным вопросам рассмотрения пленарных заседаний войдут современные вызовы региональной и международной безопасности, прежде всего, гибридные угрозы, милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне и ряд других вопросов в рамках мандата Форума, в частности, легких вооружений и стрелкового оружия, выполнения резолюций СБ ООН 1540 (нераспространение оружия массового уничтожения) и 1325 (роль женщин в вопросах мира и безопасности).

Как сообщали Українські Новини, Офис Президента заявил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - ОБСЕ - Россия) договорилась об обмене удерживаемыми лицами не позднее Пасхи. И 16 апреля в Украину вернулись 19 граждан.

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