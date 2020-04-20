підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.77
˟
20 квітня 2020, понеділок, 16:06 21
Зовнішня політика 2020-04-20T19:00:02+03:00
Українські Новини
Україна прийняла головування в Форумі безпеки співробітництва ОБСЄ

Україна прийняла головування в Форумі безпеки співробітництва ОБСЄ

Елена Новикова
Міністерство закордонних справ, ОБСЄ, місія ОБСЄ, Форум безпеки співробітництва ОБСЄ
МЗС. Фото: vidomosti-ua.com
МЗС. Фото: vidomosti-ua.com

У понеділок, 20 квітня, Україна перебирає від Туреччини головування в Форумі безпеки співробітництва ОБСЄ. У зв'язку з поширенням коронавірусу Україна стане першою країною, яка буде головувати у Форумі в онлайн режимі. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ.

Так повідомляється, що українське головування зосередить увагу держав-учасниць на необхідності відновлення повного і сумлінного дотримання основоположних принципів ОБСЄ та норм міжнародного права, важливість подальшої співпраці над удосконаленням політико-військового інструментарію Організації в умовах нових викликів і загроз і стрімкого технологічного розвитку у військовій сфері.

Також у МЗС підкреслили, що до пріоритетних питань розгляду пленарних засідань увійдуть сучасні виклики регіональної та міжнародної безпеки, передусім, гібридні загрози, мілітаризація і перешкоду судноплавству в Азово-Чорноморському басейні та ряд інших питань в рамках мандата Форуму, зокрема, легких озброєнь і стрілецької зброї, виконання резолюцій РБ ООН 1540 (нерозповсюдження зброї масового знищення) та 1325 (роль жінок в питаннях миру і безпеки).

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента заявив, що Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі (Україна - ОБСЄ - Росія) домовилася про обміні утримуваними особами не пізніше Великодня. І 16 квітня в Україну повернулися 19 громадян.

Більше новин про: Міністерство закордонних справ ОБСЄ місія ОБСЄ Форум безпеки співробітництва ОБСЄ

У Чорнобильській зоні 4 нових вогнища пожежі. Нацгвардія почала антидиверсійну операцію
Нацполіція відкрила п'ять кримінальних справ на Московський патріархат
Новини
Харківське ТОВ "Здоров'я народу" через суди блокує постачання ліків від COVID-19 в Україну, - ЗМІ 18:02
Меркель відклала відеоконференцію зі Шмигалем 17:55
Нацполіція відкрила п'ять кримінальних справ на Московський патріархат 17:26
У Житомирському військовому інституті виявили нові випадки коронавірусу 16:55
Президент Бразилії Жаир Болсонару. Скріншот: twitter/jairbolsonaro
Президент Бразилії назвав коронавірус "невеликим грипом" і вийшов на протест проти введення карантину 16:26
більше новин
Меркель відклала відеоконференцію зі Шмигалем 17:55
В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих 09:33
Білецький запропонував ДСНС добровольців для гасіння лісових пожеж, - відео 15:45
Для медиків, що працюють з COVID-19, МОЗ закупило понад 71 тис. костюмів біозахисту 15:39
"Дарниця" формує стратегічний запас сировини для виробництва критично важливих ліків 13:31
більше новин
В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих 09:33
У чотирьох областях ринки частково продовжують працювати, незважаючи на заборону 23:50
5 країн Європи починають знімати карантинні обмеження 13:56
Сходження Благодатного вогню
В Україну прибув Благодатний вогонь 21:15
Під Києвом намагалися спалити будинок санітарки через підозру на коронавірус 18:16
більше новин
За добу у Києві зафіксували 49 нових випадків зараження коронавірусом
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok