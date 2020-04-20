Україна прийняла головування в Форумі безпеки співробітництва ОБСЄ

У понеділок, 20 квітня, Україна перебирає від Туреччини головування в Форумі безпеки співробітництва ОБСЄ. У зв'язку з поширенням коронавірусу Україна стане першою країною, яка буде головувати у Форумі в онлайн режимі. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ.

Так повідомляється, що українське головування зосередить увагу держав-учасниць на необхідності відновлення повного і сумлінного дотримання основоположних принципів ОБСЄ та норм міжнародного права, важливість подальшої співпраці над удосконаленням політико-військового інструментарію Організації в умовах нових викликів і загроз і стрімкого технологічного розвитку у військовій сфері.

Також у МЗС підкреслили, що до пріоритетних питань розгляду пленарних засідань увійдуть сучасні виклики регіональної та міжнародної безпеки, передусім, гібридні загрози, мілітаризація і перешкоду судноплавству в Азово-Чорноморському басейні та ряд інших питань в рамках мандата Форуму, зокрема, легких озброєнь і стрілецької зброї, виконання резолюцій РБ ООН 1540 (нерозповсюдження зброї масового знищення) та 1325 (роль жінок в питаннях миру і безпеки).

Як повідомляли Українські Новини, Офіс Президента заявив, що Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі (Україна - ОБСЄ - Росія) домовилася про обміні утримуваними особами не пізніше Великодня. І 16 квітня в Україну повернулися 19 громадян.