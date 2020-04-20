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  • В Ізраїлі пройшли "карантинні мітинги" проти політики Нетаньяху
20 квітня 2020, понеділок, 15:57 27
Світ 2020-04-20T19:00:02+03:00
Українські Новини
В Ізраїлі пройшли "карантинні мітинги" проти політики Нетаньяху

В Ізраїлі пройшли "карантинні мітинги" проти політики Нетаньяху

Елизавета Кесельман
Ізраїль, Страйки, Біньямін Нетаньяху, Вибори в Кнессет
Місто Тель-Авів. Ізраїль. Фото: pixabay
Місто Тель-Авів. Ізраїль. Фото: pixabay

У розпал епідемії коронавірусу, в Ізраїлі, в Тель-Авіві пройшли страйки і акції протесту проти коаліційних переговорів глави перехідного уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і спікера Кнесету Бені Ганц. Про це передає DW.

Зазначається, що в суботу, 19 квітня на вулиці Тель-Авіву вийшли близько двох тисяч людей. Причиною мітингу стало звинувачення чинного прем'єра Ізраїлю в корупції.

Протестувальники в основному були в чорній одежі, вони при цьому дотримувалися норми, які були введені через епідемію коронавіруса, і тримали один від один дистанцію у два метри, повідомляє AFP. Демонстранти нагадали про те, що Нетаньяху звинувачується в корупції. Організатор акції – рух "Чорні прапори".

Як передає видання The Times of Israel, в мітингу взяли участь п'ять тисяч осіб. Ще кілька тисяч приєдналися до мітингу через сервіс відеоконференцій Zoom.

Як повідомляли "Українські Новини", у США тисячі громадян протестують проти умов карантину.

Крім того, Ізраїль на два тижні частково послабив карантин.

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