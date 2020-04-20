В Ізраїлі пройшли "карантинні мітинги" проти політики Нетаньяху

У розпал епідемії коронавірусу, в Ізраїлі, в Тель-Авіві пройшли страйки і акції протесту проти коаліційних переговорів глави перехідного уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і спікера Кнесету Бені Ганц. Про це передає DW.

Зазначається, що в суботу, 19 квітня на вулиці Тель-Авіву вийшли близько двох тисяч людей. Причиною мітингу стало звинувачення чинного прем'єра Ізраїлю в корупції.

Протестувальники в основному були в чорній одежі, вони при цьому дотримувалися норми, які були введені через епідемію коронавіруса, і тримали один від один дистанцію у два метри, повідомляє AFP. Демонстранти нагадали про те, що Нетаньяху звинувачується в корупції. Організатор акції – рух "Чорні прапори".

Як передає видання The Times of Israel, в мітингу взяли участь п'ять тисяч осіб. Ще кілька тисяч приєдналися до мітингу через сервіс відеоконференцій Zoom.

Як повідомляли "Українські Новини", у США тисячі громадян протестують проти умов карантину.

Крім того, Ізраїль на два тижні частково послабив карантин.