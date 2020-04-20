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20 апреля 2020, понедельник, 14:06 541
Мир 2020-04-20T14:06:11+03:00
Українські Новини
Израиль частично ослабил карантин: что разрешено делать

Израиль частично ослабил карантин: что разрешено делать

Елизавета Кесельман
Израиль, Коронавирус в Израиле, ослабление карантина
Израиль. Фото: pixabay
Израиль. Фото: pixabay

Карантин в Израиле, введенный ранее властями постепенно начинают ослаблять. Как заявил  премьер-министр Биньямин Нетаньягу, уже с 19 апреля ослабление карантинных мер коснулось прежде всего образа жизни граждан, а также экономической деятельности страны. Об этом сообщает издание "Новости Израиля".

Отмечается, что карантин ослаблен предварительно на 2 недели. По словам премьера, ранее принятые меры для сдерживания распространения инфекции, оправдали себя.

"Израиль находится очень высоко в рейтинге стран OECD в том, что касается противодействия эпидемии коронавируса", - сказал Нетаньягу.

В частности, с воскресенья, 19 апреля, на рабочих местах в различных фирмах и структурах смогут находиться до 30% сотрудников. Остается в силе требование носить маску, выходя из дома.

Глава правительства отметил, что карантин будет послаблен на две недели - после этого будет проведена оценка итогов такого шага.

"Если он оправдает себя, то мы взвесим возможность дополнительных ослаблений режима карантина. Если мы будем свидетелями новой вспышки эпидемии - придется вернуться к существовавшим ранее ограничениям", - сказал чиновник.

На основе установленных правил свою деятельность смогут расширить предприятия хай-тек, различных отраслей промышленности и услуг.

Возобновляют свою работу также магазины, находящиеся на открытом пространстве. При этом торговые центры пока что по-прежнему останутся закрытыми.

В сфере образования, занятия в школах для учащихся с особыми потребностями возобновятся в группах по трое. Семейные ясли смогут принимать трех детей при наличии постоянно работающей воспитательницы.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Израиле на Песах запрещали выходить из домов. 

Кроме того, из-за пандемии власти закрыли туристическую столицу Израиля. 

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