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20 апреля 2020, понедельник, 05:40 436 Карта
Жизнь 2020-04-20T05:40:01+03:00
Українські Новини
Дождей не будет, а ветер усилится. Прогноз погоды

Дождей не будет, а ветер усилится. Прогноз погоды

Ярина Вацяк
Погода, Потепление, Ветер, Дожди, Заморозки, погода в Украине, прогноз погоды на неделю, Прогноз погоды в Украине
Магнолии расцвели в Киеве. Фото: КО
Магнолии расцвели в Киеве. Фото: КО "Київзеленбуд"

В понедельник, 20 апреля в Украине сохранится облачная погода, небольшой дождь возможен на востоке Украины, на остальной территории ожидается сухая погода. Температура воздуха в понедельник будет колебаться в пределах +9..+14 градусов, на юге до +16 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Облачность над северной частью Украины таки увеличилась, но дождя из нее не выкрутило. Да, чуть какие-то капли есть в районе Чернобыля, Иванкива, за Бучей, хорошо, что хоть так. Киев также прикрыло сонной влажной облачностью, которая должна немного разродиться дождем, но вроде передумала", - написала она.

Прогнозе погоды Карта 1.Прогнозе погоды Карта 1.

В то же время Диденко отметила, что ветер 20 апреля остается западного, северо-западного направления, усилится до порывистого.

Изменение направления ветра ожидается ориентировочно с 25 апреля, направление изменится на юго-западный.

В Киеве в течение дня существенные осадки маловероятны, хотя вокруг будет ходить с намеками какая облачность.

Прогноз погоды Карта 2.Прогноз погоды Карта 2.

Ветер усилится, направление - северо-западное.

Ночь будет холодной, до заморозков, днем ​​всего +9, +10 градусов.

Во второй половине следующей недели потеплеет. Ветер поменится на юго-западный 25 апреля.

В ближайшее время антициклон со странным именем Odilo предопределять и в дальнейшем сухую погоду в большинстве областей Украины.

Прогноз погоды. Карта 3.Прогноз погоды. Карта 3.

Как сообщали Українські Новини, после сильных заморозков в середине апреля Украина может остаться без черешни и персика.

Тем временем, едкий дым ухудшил качество воздуха в Киеве до максимально отрицательных, выведя в украинскую столицу в рейтинге городов с самым грязным воздухом на первое место

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