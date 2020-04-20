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20 квітня 2020, понеділок, 12:27 10
Америка 2020-04-20T12:32:20+03:00
Українські Новини
У США тисячі громадян протестують проти умов карантину

У США тисячі громадян протестують проти умов карантину

Елизавета Кесельман
США, Послаблення карантину, Карантин в США

Незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп анонсував про ослаблення карантинних умов у деяких штатах, тисячі американців вийшли на акції протесту через ослаблення карантину. Про це передає Reuters..

Наголошується, що близько 2,5 тисяч у Вашингтоні вийшли на мітинги проти режиму самоізоляції. Мешканці вимагають зняти карантин і повернути колишній спосіб життя.

"Закриття підприємств шляхом вибору переможців і переможених, важливих і другорядних є порушенням Конституції штату та федеральної Конституції. Немає жодних сумнівів у тому, що захист свободи означає ризик перед усіма небезпеками. Американська революція велася в розпал епідемії віспи", - зазначив організатор мітингу Тайлер Міллер.

зокрема, мітингувальники виступають проти указу губернатора-демократа Джея Инсли про карантинних обмежень, що зобов'язують людей покидати роботу, закривати бізнес і "сидіти вдома".

Протестувальники з'їхалися в столицю на своїх машинах зі всього штату, захарастивши центральну вулицю біля будівлі парламенту під сигнали клаксонів.

 

За словами офіційного представника поліції Вашингтона Кріса Лофтиса, натовп залишився на території столиці після запланованого закінчення мітингу. Правоохоронці поки ніяких дій не вживали.

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на ослаблення епідемії коронавіруса, США готуються до повернення до коронавірусної інфекції.

Крім того, Трамп заявив, що нічого не знав про епідемію коронавіруса восени і звинуватив ЗМІ у поширенні фейків.

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