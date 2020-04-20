США почне послаблювати карантин у найближчі дні

Раніше Сполучені штати анонсували про завершення плану щодо зняття карантинних заходів. В суботу, 18 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що штати Техас і Вермонт дозволять окремим категоріям підприємств відновити роботу в понеділок, продовжуючи при цьому дотримуватися раніше прийняті заходи для недопущення зростання числа заражень. Про це передає "Голос Америки".

Як заявив Трамп, влада штату Монтана почнуть поступово знімати обмеження у п'ятницю, 24 квітня.

"Ми як і раніше бачимо ряд позитивних сигналів, які свідчать, що вірус пройшов свій пік", - заявив Трамп під час брифінгу.

У той же час, ряд губернаторів попередили, що вони не будуть передчасно приймати рішення про відкриття економік своїх штатів перш ніж не буде здійснено додаткове тестування.

За даними інституту Джонса Хопкінса, в Техасі до суботи було виявлено понад 16 000 випадків зараження коронавірусом (375 осіб померли), у Вермонті – 768 (35 смертей), в Монтані – 416 випадків зараження (35 летальних випадків).

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на ослаблення епідемії коронавіруса, США готуються до повернення до коронавірусної інфекції.

Крім того, Трамп заявив, що нічого не знав про епідемію коронавіруса восени і звинуватив ЗМІ у поширенні фейків.