підписатися на розсилку
26.9 27.4
29 29.77
˟
20 квітня 2020, понеділок, 11:59 7
Америка 2020-04-20T12:29:27+03:00
Українські Новини
США почне послаблювати карантин у найближчі дні

США почне послаблювати карантин у найближчі дні

Елизавета Кесельман
США, Послаблення карантину, Карантин в США
Прапор США. Фото: pexels
Прапор США. Фото: pexels

Раніше Сполучені штати анонсували про завершення плану щодо зняття карантинних заходів. В суботу, 18 квітня, президент США Дональд Трамп заявив, що штати Техас і Вермонт дозволять окремим категоріям підприємств відновити роботу в понеділок, продовжуючи при цьому дотримуватися раніше прийняті заходи для недопущення зростання числа заражень. Про це передає "Голос Америки".

Як заявив Трамп, влада штату Монтана почнуть поступово знімати обмеження у п'ятницю, 24 квітня.

"Ми як і раніше бачимо ряд позитивних сигналів, які свідчать, що вірус пройшов свій пік", - заявив Трамп під час брифінгу.

У той же час, ряд губернаторів попередили, що вони не будуть передчасно приймати рішення про відкриття економік своїх штатів перш ніж не буде здійснено додаткове тестування.

За даними інституту Джонса Хопкінса, в Техасі до суботи було виявлено понад 16 000 випадків зараження коронавірусом (375 осіб померли), у Вермонті – 768 (35 смертей), в Монтані – 416 випадків зараження (35 летальних випадків).

Як повідомляли Українські Новини, незважаючи на ослаблення епідемії коронавіруса, США готуються до повернення до коронавірусної інфекції.

Крім того, Трамп заявив, що нічого не знав про епідемію коронавіруса восени і звинуватив ЗМІ у поширенні фейків.

Більше новин про: США Послаблення карантину Карантин в США

В Україні вже 5,7 тис. інфікованих коронавірусом. За добу 261 новий випадок
В Україні 40-й день карантину. До його закінчення залишилося чотири дні
Новини
Австралія зніме заборону на проведення медичних операцій через зниження епідемії 12:53
США. Фото: fаcebook.com/ulanаsuprun
У США тисячі громадян протестують проти умов карантину 12:27
Рятувальники локалізували кілька осередків пожеж у Житомирській області і Чорнобильській зоні 12:05
У ЗСУ на Великдень виявили три нових випадки коронавірусу 12:03
США почне послаблювати карантин у найближчі дні 11:59
більше новин
В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих 09:33
Білецький запропонував ДСНС добровольців для гасіння лісових пожеж, - відео 15:45
Святогірська лавра на Великдень. Скріншот трансляції на YouTube
У Святогірській лаврі зібрався натовп віруючих, які проігнорували карантин 10:13
Зеленському заплатили у березні 28 тисяч гривень 15:47 Документ
В Єрусалимі почалася церемонія Сходження Благодатного Вогню: онлайн-трансляція 13:07
більше новин
В Україні зафіксовано 5449 випадків коронавірусу. За минулу добу — 343 хворих 09:33
У чотирьох областях ринки частково продовжують працювати, незважаючи на заборону 23:50
Зеленському заплатили у березні 28 тисяч гривень 15:47 Документ
Сходження Благодатного вогню
В Україну прибув Благодатний вогонь 21:15
МВС розглядає диверсію як причину пожежі в Чорнобильській зоні 20:50
більше новин
За добу у Києві зафіксували 49 нових випадків зараження коронавірусом
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok