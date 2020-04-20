Из-за коронавируса мировая торговля наркотиками идет на спад, – АР

Из-за пандемии коронавируса пострадали разные производства, около 25 млн человек остались без работы. Одной из таких сфер стала торговля наркотиками. Как предполагают эксперты, все потому, что они основаны на химических веществах-прекурсорах, которые наркоторговцы импортируют из Китая, готовят наркотики в промышленных масштабах, а затем отправляют в США. Об этом сообщает АР.

В частности, синтетические наркотики, такие как метамфетамин и фентанил, оказались в числе наиболее пострадавших.

Отмечается, что вдоль 2000-мильной границы между США и Мексикой, через которую пересекается подавляющее большинство нелегальных наркотиков, обычно шумное движение транспортных средств, которое контрабандисты используют для прикрытия, замедлилось до минимума.

Бары, ночные клубы и мотели по всей стране, которые обычно являются "рынками" для торговцев наркотиками, закрылись накарантин. А цены на дефицитные лекарства резко выросли.

"Они сталкиваются с проблемой предложения и проблемой спроса. Как только вы доставите их на рынок, кому вы собираетесь продавать", - сказал аналитик по безопасности Алехандро Хоуп.

Как сообщали Українські Новини, ранее украинские пограничники в пункте пропуска "Ужгород" задержали грузовикс вероятно тяжелыми наркотиками, который направлялся в Германию.

Прокуратура задержала депутата одной из территориальных общин и еще 18 человек по подозрению в сбыте наркотиков на 21 млн гривен во Львовской области.