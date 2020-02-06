В США задержали мужчин, которые везли наркотики в сумке с надписью "сумка с наркотиками"

В то время, как России наркотики в колонию пытались доставить с помощью кота, в штате Флорида (США) патрульные задержали двух мужчин, которые везли наркотики в сумке с надписью "сумка, полная наркотиков". Об этом сообщает ресурс WSVN 7 News.

Сообщается, что патрульные задержали автомобиль в округе Санта-Роза из-за превышения скорости. Шериф предупредил патрульного, что в машине может быть контрабанда. В результате у двух мужчин нашли сумку, в которой были 15 таблеток экстази, 75 граммов метамфетамина, 1 грамм кокаина и другие вещества.

Изъятые вещества. Фото: Facebook/Santa Rosa County Sheriff's Office

34-летние Иен Симмонс и Джошуа Рейнхардт, у которых нашли запрещенные вещества, были взяты под стражу. Их обвиняют во владении и торговле наркотиками.

"Не торгуйте наркотиками в сумках с надписью "сумка с наркотиками". Наши сотрудники умеют читать", — написали правоохранители в Facebook.

Как писали Українські Новини, правоохранители задержали сотрудницу канцелярии Генеральной прокуратуры по подозрению в сбыте метадона.

Ранее украинские пограничники в пункте пропуска "Ужгород" задержали грузовик с вероятно тяжелыми наркотиками, который направлялся в Германию.

Прокуратура задержала депутата одной из территориальных общин и еще 18 человек по подозрению в сбыте наркотиков на 21 млн гривен во Львовской области.