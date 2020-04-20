Через коронавірус світова торгівля наркотиками йде на спад, – АР

Через пандемію коронавірусу постраждали різні виробництва, близько 25 млн людей залишилися без роботи. Однією з таких сфер стала торгівля наркотиками. Як припускають експерти, все тому, що вони засновані на хімічних речовин-прекурсорах, які наркоторговці імпортують з Китаю, готують наркотики в промислових масштабах, а потім відправляють в США. Про це повідомляє АР. Зокрема, синтетичні наркотики, такі як метамфетамін і фентаніл, виявилися в числі найбільш постраждалих. Наголошується, що вздовж 2000-мильної межі між США і Мексикою, через яку перетинається переважна більшість нелегальних наркотиків, зазвичай гучне рух транспортних засобів, що контрабандисти використовують для прикриття, сповільнилося до мінімуму. Бари, нічні клуби і мотелі по всій країні, які зазвичай є "ринками" для торговців наркотиками, закрилися на карантин. А ціни на дефіцитні ліки різко зросли. "Вони стикаються з проблемою пропозиції і проблемою попиту. Як тільки ви відправите їх на ринок, кому ви збираєтеся продавати", - сказав аналітик з безпеки Алехандро Хоуп. Як повідомляли Українські Новини, раніше українські прикордонники у пункті пропуску "Ужгород" затримали вантажівку з імовірно важкими наркотиками, яка прямувала до Німеччини. Прокуратура затримала депутата однією із територіальних громад і ще 18 осіб за підозрою в збуті наркотиків на 21 млн гривень у Львівській області.