Через коронавірус світова торгівля наркотиками йде на спад, – АР

Через пандемію коронавірусу постраждали різні виробництва, близько 25 млн людей залишилися без роботи. Однією з таких сфер стала торгівля наркотиками. Як припускають експерти, все тому, що вони засновані на хімічних речовин-прекурсорах, які наркоторговці імпортують з Китаю, готують наркотики в промислових масштабах, а потім відправляють в США. Про це повідомляє АР.

Зокрема, синтетичні наркотики, такі як метамфетамін і фентаніл, виявилися в числі найбільш постраждалих.

Наголошується, що вздовж 2000-мильної межі між США і Мексикою, через яку перетинається переважна більшість нелегальних наркотиків, зазвичай гучне рух транспортних засобів, що контрабандисти використовують для прикриття, сповільнилося до мінімуму.

Бари, нічні клуби і мотелі по всій країні, які зазвичай є "ринками" для торговців наркотиками, закрилися на карантин. А ціни на дефіцитні ліки різко зросли.

"Вони стикаються з проблемою пропозиції і проблемою попиту. Як тільки ви відправите їх на ринок, кому ви збираєтеся продавати", - сказав аналітик з безпеки Алехандро Хоуп.

Як повідомляли Українські Новини, раніше українські прикордонники у пункті пропуску "Ужгород" затримали вантажівку з імовірно важкими наркотиками, яка прямувала до Німеччини.

Прокуратура затримала депутата однією із територіальних громад і ще 18 осіб за підозрою в збуті наркотиків на 21 млн гривень у Львівській області.