Коронавирус в Житомирской области нашли у двоих детей - 6 месяцев и 7 лет

За прошедшие сутки, 19 апреля, в Житомирской области подтвердились 15 случаев заражения коронавирусом, среди заболевших есть и два ребенка - шести и семи месяцев. Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

"По результатам лабораторного исследования 75 проб, количество больных коронавирусом выросло на 15 человек… По состоянию на сейчас общая численность заражений составляет 226 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 59 человек, в Коростене - 56, и в Бердичеве - 43", - говорится в сообщении.

Больше всего новых зараженных обнаружено в Житомире - пять человек. Еще двое случаев было зафиксировано в Коростене (у мальчиков шести и семи месяцев).

Также по одному заражению обнаружено в Малине, Любарскому, Житомирском и Чудновском районах.

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Также Нацполиция заявляет, что в Почаевской Свято-Успенской лавре в Тернопольской области и в Святогорской Свято-Успенской лавре в Донецкой области зафиксированы нарушения карантинных мероприятий.