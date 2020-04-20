подписаться на рассылку
26.9 27.4
29 29.77
˟
  • Новости
  • Политика
  • ГосЧС предупредила о 1 уровне опасности: в Киеве разгуляется сильный ветер
20 апреля 2020, понедельник, 08:27 1425
Политика 2020-04-20T08:27:27+03:00
Українські Новини
ГосЧС предупредила о 1 уровне опасности: в Киеве разгуляется сильный ветер

ГосЧС предупредила о 1 уровне опасности: в Киеве разгуляется сильный ветер

Ольга Фандорина
Ветер, Спасатели, ГосЧС, Шквальный ветер
Ветер. Фото: Гисметео
Ветер. Фото: Гисметео

В то время, как в столице начинает улучшаться индекс загрязнения воздуха, в Киеве с ночи на понедельник, 20 апреля, ожидается сильные порывы ветра, которые удержатся в течение суток. Синоптики объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В ближайший час с удержанием в течении суток 20 апреля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

В КГГА призывают киевлян плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии, избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Кроме того, Киевские власти напомнили гражданам о необходимости соблюдать противоэпидемические мероприятия и ограничения, в частности, не выходить из дома без крайней необходимости.

"Подчеркиваем, что эффективность внедренных противоэпидемических мероприятий зависит от сознательного отношения каждого к ситуации, к своему здоровью и безопасности", - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщали Українські Новини, синоптик Наталья Диденко сообщает, что в понедельник, 20 апреля, в Украине станет больше дождей.

Также после сильных заморозков в середине апреля Украина может остаться без черешни и персика.

Больше новостей о: Ветер Спасатели ГосЧС Шквальный ветер

В Украине зафиксировано 5449 случаев коронавируса. За минувшие сутки — 343 заболевших
В ВCУ количество зараженных коронавирусом увеличилось до 32, из них 2 человека умерли
Новости
Коронавирус в Житомирской области нашли у двоих детей - 6 месяцев и 7 лет 09:06
На Пасху боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе и понесли серьезные потери 09:00
В Украине 40-й день карантина. До его окончания осталось четыре дня 08:30
ГосЧС предупредила о 1 уровне опасности: в Киеве разгуляется сильный ветер 08:27
Землетрясения на Закарпатье. Фото: скриншот gcsk.gov.ua
На Закарпатье возле Ужгорода произошли два землетрясения на Пасху 08:03
больше новостей
Воздух в Киеве остается самым загрязненным в мире по данным IQAir 10:14
Пасха в условиях карантина: что запрещено и как попасть на богослужение 10:00
Падение зарплат, рост цен и доллара: чего ожидать украинцам после карантина 07:00
Киево-Печерская лавра. Фото: slavaratynski
Фото дня: В Киево-Печерскую лавру, где более 100 инфицированных коронавирусом, начали приносить продукты 19:27
В Украине зафиксировано 5106 случаев коронавируса: за сутки 444 новых случая 09:40
больше новостей
Врач-инфекционист получил 1910 гривен зарплаты после всех обещаний ее поднять 14:34
Воздух в Киеве остается самым загрязненным в мире по данным IQAir 10:14
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь: онлайн-трансляция 14:21 Дополнено
Зеленский заработал в марте 28 тысяч гривен 15:42 Документ
После карантина Ryanair будет продавать билеты от 99 центов 20:04
больше новостей
Сегодня христиане восточного обряда празднуют Пасху
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok