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19 апреля 2020, воскресенье, 16:35 129
Общество 2020-04-19T16:47:13+03:00
Українські Новини
Воздух в Киеве постепенно становится чище, но все еще превышает норму

Воздух в Киеве постепенно становится чище, но все еще превышает норму

Елена Новикова
загрязнение воздуха, воздух в Киеве, качество воздуха, Индекс воздуха, Уровень загрязнения
Северный мост в Киеве. Фото: Информатор
Северный мост в Киеве. Фото: Информатор

В то время, как Укргидрометцентр прогнозирует улучшение ситуации с грязным воздухом в Киеве после Пасхи, по состоянию на 19 апреля 16:30 индекс качества воздуха в Киеве превышает норму в 2 раза.

Об этом сидетельствуют данные портала iqair.com, который отслеживает уровень качества воздуха в крупнейших городах мира.

Так, сообщается, что в столице индекс качества воздуха составляет 111 пунктов, при норме в 50. На данный момент Киев наодится на 8 месте. а на первом месте Эр-Рияд (Саудовская Аравия), где зафиксировали 203 пункта.

Рейтинг стран по уровню загрязнения воздуха. Скриншот: iqair.comРейтинг стран по уровню загрязнения воздуха. Скриншот: iqair.com

Как сообщали Українські Новини, 17 апреля уровень загрязнения воздуха в Киеве превышал норму почти в 3,5 раза. В столице по индекс качества воздуха составлял 169 пунктов

Также 18 апреля воздух в Киеве оставался самым загрязненным в мире. Индекс загрязнения воздуха в Киеве составлял 246 пунктов (очень высокий уровень опасности) при норме в 50 пунктов. Таким образом, норма превышена почти в пять раз, а на севере Киева — более чем в шесть раз.

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