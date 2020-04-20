ДСНС попередила про 1 рівень небезпеки: у Києві розгуляється сильний вітер

В той час, як у столиці починає поліпшуватися індекс забруднення повітря, у Києві з ночі на понеділок, 20 квітня, очікується сильні пориви вітру, які тримаються протягом доби. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Про це повідомила прес-служба Київської міськдержадміністрації.

"У найближчу годину з утриманням протягом доби 20 квітня в Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки - жовтий)", - йдеться в повідомленні.

В КМДА закликають киян щільно закрити всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні, на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, в разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному, уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Крім того, Київська влада нагадали громадянам про необхідність дотримуватися протиепідемічні заходи та обмеження, зокрема, не виходити з дому без крайньої необхідності.

"Наголошуємо, що ефективність впроваджених протиепідемічних заходів залежить від свідомого ставлення кожного до ситуації, до свого здоров'я та безпеки", - підкреслили у відомстві.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик Наталка Діденко повідомляє, що в понеділок, 20 квітня, в Україні стане більше дощів.

Також після сильних заморозків в середині квітня Україна може залишитися без вишні та персика.