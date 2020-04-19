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19 апреля 2020, воскресенье, 20:33 105
Силовые структуры 2020-04-19T20:34:06+03:00
Українські Новини
На Пасху боевики обстреляли из миномета украинских военных

На Пасху боевики обстреляли из миномета украинских военных

Ярина Вацяк
Пасха, ООС, Пасха-2020, сводка ООС
ООС
ООС

Боевики 1 раз обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в воскресенье, 19 апреля, потерь нет в то время, как перед Пасхой в Марьинке правоохранители обнаружили тайник с боеприпасами.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"С начала суток 19 апреля российско-оккупационные войска, несмотря на светлый праздник Воскресения Христова, все же один раз коварно нарушили режим прекращения огня. Из миномета калибра 82 мм захватчики обстреляли наших защитников вблизи Песков на донецком направлении", - говорится в нем.

Указано, что военнослужащие ответили прицельным огнем из штатного вооружения.

Подразделения ООС продолжают контролировать противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

"На участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. Режим "тишина" соблюдается", - указано в сообщении.

Случаи заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Как сообщали Українськi Новини, после обострения на фронте, которое случилось накануне, на Донбассе 18 апреля боевики пять раз обстреляли позиций Объединенных сил с применением запрещенных минского договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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