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19 квітня 2020, неділя, 21:00 12
Суспільство 2020-04-19T21:00:01+03:00
Українські Новини
Трохи потеплішає, але місцями буде вітряно. Прогноз погоди на понеділок

Трохи потеплішає, але місцями буде вітряно. Прогноз погоди на понеділок

Елена Новикова
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Потепління. Фото: pixabay.com
Потепління. Фото: pixabay.com

В той час, як у столиці починає поліпшуватися індекс забруднення повітря, в понеділок, 20 квітня, в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі сильні заморозки в повітрі 0...-3 градуси, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, температура вночі -1...+1 градус, вдень +11...+13 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, уночі заморозки 0...-3 градуси, вітер північний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +2...-3 градуси, удень +9...+14 градусів.

У Карпатах вночі без істотних опадів, температура протягом доби +2...-3 градуси.

У Моршині вночі без істотних опадів, температура вночі -1...+1 градус, вдень +11...+13 градусів.

У Трускавці вночі без істотних опадів, температура вночі -1...+1 градус, вдень +11...+13 градусів.

У Сваляві вночі без істотних опадів, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +14...+16 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, уночі заморозки 0...-3 градуси, вітер північно-західний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +2...-3 градуси, удень +9...+14 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0...+5 градусів, вдень +9...+14 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +1...+6 градусів, вдень +9...+14 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +3...+8 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі +3...+8 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Ялті дощ. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень +14...+16 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик Наталка Діденко повідомляє, що в понеділок, 20 квітня, в Україні стане більше дощів.

Також після сильних заморозків в середині квітня Україна може залишитися без вишні та персика.

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