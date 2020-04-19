Трохи потеплішає, але місцями буде вітряно. Прогноз погоди на понеділок

В той час, як у столиці починає поліпшуватися індекс забруднення повітря, в понеділок, 20 квітня, в Києві хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вночі сильні заморозки в повітрі 0...-3 градуси, вітер північно-західний, 7-12 м\/с, вдень місцями пориви 15-20 м\/с, температура вночі -1...+1 градус, вдень +11...+13 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, уночі заморозки 0...-3 градуси, вітер північний, 7-12 м\/з, вдень місцями пориви 15-20 м\/с. Температура вночі +2...-3 градуси, удень +9...+14 градусів. У Карпатах вночі без істотних опадів, температура протягом доби +2...-3 градуси. У Моршині вночі без істотних опадів, температура вночі -1...+1 градус, вдень +11...+13 градусів. У Трускавці вночі без істотних опадів, температура вночі -1...+1 градус, вдень +11...+13 градусів. У Сваляві вночі без істотних опадів, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +14...+16 градусів. На півночі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, уночі заморозки 0...-3 градуси, вітер північно-західний, 7-12 м\/з, вдень місцями пориви 15-20 м\/с. Температура вночі +2...-3 градуси, удень +9...+14 градусів. У центрі України хмарно з проясненнями, без істотних опадів, вітер північно-західний, 7-12 м\/з, вдень місцями пориви 15-20 м\/с. Температура вночі 0...+5 градусів, вдень +9...+14 градусів. На сході України хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний, 7-12 м\/з, вдень місцями пориви 15-20 м\/с. Температура вночі +1...+6 градусів, вдень +9...+14 градусів. На півдні України хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний, 7-12 м\/з, вдень місцями пориви 15-20 м\/с. Температура вночі +3...+8 градусів, вдень +12...+17 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний, 7-12 м\/з, вдень місцями пориви 15-20 м\/с. Температура вночі +3...+8 градусів, вдень +12...+17 градусів. У Ялті дощ. Температура вночі +5...+7 градусів, вдень +14...+16 градусів. Як повідомляли Українські Новини, синоптик Наталка Діденко повідомляє, що в понеділок, 20 квітня, в Україні стане більше дощів. Також після сильних заморозків в середині квітня Україна може залишитися без вишні та персика.