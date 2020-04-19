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19 апреля 2020, воскресенье, 18:03 3239
Общество 2020-04-19T18:16:40+03:00
Українські Новини
Под Киевом пытались сжечь дом санитарки из-за подозрения на коронавирус

Под Киевом пытались сжечь дом санитарки из-за подозрения на коронавирус

Елена Новикова
Коронавирус, тесты на коронавирус, Подозрение на коронавирус, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В  то время, как в Киеве за сутки подтвердили еще 31 случай COVID-19, в селе Черногородка Макаровского района Киевской области санитарка из Киевской клинической больницы №5 заявила об опасности, грозящей ей от односельчан. Глава села, по ее словам, запретил выходить из дома и угрожал штрафом, а односельчане пытались поджечь дом.

Об этом сообщает издание "Страна".

Так, сообщается, что в конце марта сотрудники клинической больницы №5 контактировали с пациентами, у которых позже подтвердилось заражение коронавирусом. Врачи и санитарки сдали тест. В результате среди врачей выявили 9 инфицированных, а у трех санитарок из Макаровского района тест показал отрицательный результат и они продолжили работать. Но глава села, откуда женщины ездят на работу, запретил им выходить из дома.

На днях одной из санитарок из Черногородки Елене Мищенко во двор бросили коктейль Молотова. Женщина попыталась вызвать полицию, но та отказалась приехать, а глава села заявил, что если увидит Елену на улице, она заплатит штраф 17 тысяч.

"Глава сельсовета разворошил это все: якобы я на самоизоляции. Но я не контактировала с больными, я не больна. Я обычная санитарка. Сегодня мне бросили солярку в окно, не пустили в магазин, мне пришлось ехать в другое село. Мне нужно же купить хлеб. Что мне делать? Это какой-то дурдом. Мне угрожают сжечь хату. Соседи говорят, чтобы я не подходила, потому что я больна коронавирусом. Я приехала к главе сельсовета, а он мне сказал, чтобы я сидела дома на самоизоляции. Но я хочу есть, что мне делать? Мне страшно. Неизвестно, что мне подбросят завтра. Вы мне расскажите, что мне делать? Я проживаю одна с котом. Кто меня защитит?", - сказала Елена Мищенко.

В тоже время глава сельсовета Виктор Логвиненко рассказал свою версию событий.

"Слухи идут не просто так. Я ее попросил сидеть на самоизоляции. Под подозрение на коронавирус попал ее бывший сожитель. Она  проигнорировала самоизоляцию, выпила 100 грамм и начала бегать. Сейчас с нее сняли самоизоляцию, я позвонил в магазин. Никто ничего не хотел жечь, никто никуда не бросал. Нет, может и бросили, но это же не бензин, бутылка с соляркой никогда не загорится", - сказал он.

Также глава сельсовета добавил, что люди могли сделать так просто ради предупреждения. Сама же местная власть так и не смогла выяснить, кто болен коронавирусом: санитарка или ее бывший муж.

Он уточнил, что после скандала, который попал в сеть, он позвонил женщине с извинениями и сказал, что она может идти в магазин.

Как сообщали Українські Новини, в Украине зафиксировано 5449 случаев коронавируса.

Также летальность от COVID-19 среди лиц в возрасте от 50 лет в Украине составляет 5,1%.

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