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19 квітня 2020, неділя, 11:55 20
Суспільство 2020-04-19T14:45:01+03:00
Українські Новини
Українці стали більше хворіти на COVID-19 після відвідування богослужіння у Вербну неділю, — МОЗ

Українці стали більше хворіти на COVID-19 після відвідування богослужіння у Вербну неділю, — МОЗ

Кира Молчанова
МОЗ, коронавірус в Україні, Степанов Максим
Крашанки. Фото: Pixabay
Крашанки. Фото: Pixabay

Міністерство охорони здоров'я пов'язує зростання кількості хворих на коронавірус більше 100 людей на день з масовими відвідинами людьми богослужінь у Вербну неділю (12 квітня).

Про це в ході брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"На жаль, багато хто не дотримувався наших рекомендацій залишатися вдома у Вербну неділю і не ходити на богослужіння", - сказав він.

Степанов підкреслив, що ознаки інфікування проявляються на 4-5-й день і саме тоді був зафіксований підвищений ріст підтверджених випадків.

Крім того, за словами міністра, збільшення кількості захворілих в статистиці пов'язано зі збільшенням досліджень на коронавирусную інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Так, за даними МОЗ, за останню добу проведено 4 695 тестів ПЛР.

18 квітня було госпіталізовано 97 осіб, хворих на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, 18 квітня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію в Україні збільшилася на 343 до 5 449, кількість померлих від захворювання - на 8 чоловік до 141 порівняно з попередньою добою.

В Києві за добу підтвердили ще 31 випадок COVID-19. Захворіли 4 медика. Всього в столиці хворих на коронавірус 801 людина.

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