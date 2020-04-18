Під Києвом затримали підозрюваних у підпалі сухої трави біля річки Ірпінь

В той час, як Київ огорнув смог через пожежі, у Київській області затримали підозрюваних у підпалі сухої трави біля річки Ірпінь. Про це йдеться в повідомленні пресслужби поліції.

Так, повідомляється, що поліцейські виявили відео, де двоє чоловіків підпалили очерет на березі річки Ірпінь, в інтернеті.

"Як тільки поліцейські виявили в мережі Інтернет відео, де двоє молодих людей на моторолерах без номерних знаків підпалили очерет на березі річки Ірпінь, відразу розпочалися пошуки", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваними виявилися 28 та 29-річні місцеві жителі. Вирішується питання про оголошення їм підозри.

За вчинене кримінальне правопорушення їм загрожує штраф від п'яти тисяч чотирьохсот до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство внутрішніх справ не виключає, що пожежі в Чорнобильській зоні і Житомирської області є результатом диверсії.

Також служба з надзвичайних ситуацій ЄС заявила, що саркофаг і вогонь у Чорнобильській зоні розділяє менше двох кілометрів.