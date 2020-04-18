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18 квітня 2020, субота, 20:50 3
Силові структури 2020-04-18T21:01:39+03:00
Українські Новини
МВС розглядає диверсію як причину пожежі в Чорнобильській зоні

МВС розглядає диверсію як причину пожежі в Чорнобильській зоні

Анна Рудык
пожежа, МВС України, Пожежа в Чорнобильській зоні, диверсія
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Держнс
Пожежа в Чорнобильській зоні. Фото: Держнс

Міністерство внутрішніх справ не виключає, що пожежі в Чорнобильській зоні, де вчора з'явилися три нових вогнища тління, і Житомирській області є результатом диверсії.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"В МВС України не виключають, що ситуація з пожежами, що відбувається навколо столиці, спочатку в Чорнобильській зоні, а тепер і в Житомирській області, може бути результатом спланованої диверсії", - написав він.

За словами Шкіряка, все вказує на те, що це могла бути заздалегідь продумана кампанія з розрахунком напрямку вітру.

Він зазначив, що метою організаторів є спроба дестабілізації ситуації, нагнітання істерії і посилення панічних настроїв серед населення в умовах карантину та протидії поширенню коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, служба з надзвичайних ситуацій ЄС заявила, що саркофаг і вогонь у Чорнобильській зоні розділяє менше двох кілометрів.

Також в Офісі президента заявляють, що запах диму в Києві пов'язаний з пожежами в Житомирській області, а не в Зоні відчуження.

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