Из-за скопления людей в Свято-Троицком соборе в Днипре открыли уголовное производство

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту скопления людей в Свято-Троицком кафедральном соборе в Днипре 17 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.



"17 апреля около 19:30 в полицию поступило сообщение о скоплении людей в Свято-Троицком кафедральном соборе на площади Троицкой Днипра. По данному факту открыли уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений)", - говорится в нем.



Отмечается, что досудебное расследование продолжается.



Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой видна толпа людей перед входом в собор.



Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 13 апреля полиция открыла 56 уголовных производств и составила 6 тыс. административных протоколов о нарушении режима карантина.



Также полиция оштрафовала трех священников за нарушение карантина в Вербное воскресенье.



Кроме того, в Вербное воскресенье возле храмов были массовые скопления и нарушения.