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18 апреля 2020, суббота, 16:46 162
Силовые структуры 2020-04-18T16:47:17+03:00
Українські Новини
Из-за скопления людей в Свято-Троицком соборе в Днипре открыли уголовное производство

Из-за скопления людей в Свято-Троицком соборе в Днипре открыли уголовное производство

Валерия Драгомирова
Свято-Троицкий собор, Уголовное производство, Днипро, Нацполиция, Скопление людей
Полиция. Фото: Украинская правда
Полиция. Фото: Украинская правда

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту скопления людей в Свято-Троицком кафедральном соборе в Днипре 17 апреля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини.

"17 апреля около 19:30 в полицию поступило сообщение о скоплении людей в Свято-Троицком кафедральном соборе на площади Троицкой Днипра. По данному факту открыли уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений)", - говорится в нем.

Отмечается, что досудебное расследование продолжается.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой видна толпа людей перед входом в собор.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 13 апреля полиция открыла 56 уголовных производств и составила 6 тыс. административных протоколов о нарушении режима карантина.

Также полиция оштрафовала трех священников за нарушение карантина в Вербное воскресенье. 

Кроме того, в Вербное воскресенье возле храмов были массовые скопления и нарушения. 

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