Из-за скопления людей в Свято-Троицком соборе в Днипре открыли уголовное производство

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту скопления людей в Свято-Троицком кафедральном соборе в Днипре 17 апреля.Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции, передают Українськi Новини."17 апреля около 19:30 в полицию поступило сообщение о скоплении людей в Свято-Троицком кафедральном соборе на площади Троицкой Днипра. По данному факту открыли уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений)", - говорится в нем.Отмечается, что досудебное расследование продолжается.Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой видна толпа людей перед входом в собор.Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 13 апреля полиция открыла 56 уголовных производств и составила 6 тыс. административных протоколов о нарушении режима карантина.Также полиция оштрафовала трех священников за нарушение карантина в Вербное воскресенье. Кроме того, в Вербное воскресенье возле храмов были массовые скопления и нарушения.