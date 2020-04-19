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19 квітня 2020, неділя, 05:01 13
Життя 2020-04-19T07:01:14+03:00
Українські Новини
Сьогодні християни східного обряду святкують Великдень

Сьогодні християни східного обряду святкують Великдень

Валерия Драгомирова
Пасха, свято, Великдень-2020, Пасха-2020
Великдень. Фото. Pixabay
Великдень. Фото. Pixabay

19 квітня 2020 року християни східного обряду святкують Великдень, або Воскресіння Христове. Це головне свято богослужебного року, встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа. Традиційно цим світлим святом завершується Великий піст.

У ніч Воскресіння Христа проводиться святкове богослужіння, святяться паски, яйця та інші страви. Таким чином церква благословляє вірян після тривалого посту знову вживати "скоромне", тобто їсти непісні страви. Багатий великодній стіл - символ небесної радості і символ вечері Господньої.

Крім пасок і яєць, серед освяченого може бути шинка, ковбаса, риба, сир, часник, полин, хрін, сіль та вино, баранчик - символ Ісуса Христа, ягнятка Божого. Люди вірили, що баранчик в кошику гарантуватиме прихильність сил природи і оберігатиме від стихійного лиха.

Згідно з традиціями, на Великдень всі мають веселитися, бо хто буде сумувати в цей день, сумуватиме і весь рік. Якщо хтось помирає на Великдень, то вважається, що його щаслива душа піде просто до неба, бо того дня "небо відкрите".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський закликає громадян дотримуватись карантинних заходів і відсвяткувати Великдень вдома. Привітати з Великоднем допоможуть привітання у віршах і прозі.

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Сьогодні християни східного обряду святкують Великдень
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