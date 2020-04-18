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18 апреля 2020, суббота, 13:45 140
Общество 2020-04-18T13:45:17+03:00
Українські Новини
Как освятить паски дома: советы архиерея УПЦ

Как освятить паски дома: советы архиерея УПЦ

Ольга Фандорина
Пасха, Карантин, Пасха-2020, освящение пасок
Паски. Яйца. Пасха. Фото: Киевхлеб
Паски. Яйца. Пасха. Фото: Киевхлеб

Православные верующие в условиях карантина из-за коронавируса могут самостоятельно благословить куличи и яйца, а не освящать в церкви. Об этом заявил архиерей Украинской православной церкви архиепископ Обуховский Иона (Черепанов) на своей странице в Facebook.

Так, по словам владыки, благословение можно совершить следующим образом: перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав", затем окропить пищу святой водой, "если она есть", со словами: "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".

 

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