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18 апреля 2020, суббота, 12:17 8
Жизнь 2020-04-18T12:18:06+03:00
Українські Новини
Пасха-2020: рецепт быстрой и нежной глазури из белого шоколада за 5 минут

Пасха-2020: рецепт быстрой и нежной глазури из белого шоколада за 5 минут

Ольга Фандорина
Глазурь для паски, Пасха-2020, Пасхальный стол-2020, Рецепты на Пасху
Глазурь из белого шоколада. Фото: kopilka-kulinara.ru
Глазурь из белого шоколада. Фото: kopilka-kulinara.ru

Светлый праздник Пасхи уже завтра, а сегодня, в Тихую Субботу, хозяюшки выпекают паски и украшают их нежной глазурью. Однако что делать, если белки на глазурь не взбиваются, она липнет и трескается, да и вообще, выглядит неаппетитно? В таких случаях идеально подойдет быстрая и легкая в приготовлении глазурь из белого шоколада. 

Это, пожалуй, один из самых "вкусных" вариантов глазури с белым шоколадом. Может быть такая помадка покажется слишком сладкой, но если в тесте для паски используете немного сахара, то белая шапочка станет не только украшением, но и вкусным дополнением. Готовится она просто и наверняка не осыпется при застывании.

Ингридиенты:

  • белый шоколад — 1 плитка
  • сахарная пудра — 100 гр.
  • молоко — 1-2 ст. л.
  • кондитерская посыпка для украшения

Глазурь из белого шоколада. Фото: kopilka-kulinara.ruГлазурь из белого шоколада. Фото: kopilka-kulinara.ru

Приготовление:

Количество молока будет зависеть от качества шоколада, добавьте к сахарной пудре сначала 1 столовую ложку и размешайте. Возможно, больше и не нужно будет.

Размешиваем до однородной массы. Должна получится сахарная кашка.

Плитку белого шоколада растапливаем на водяной бане. Для этого посуду с шоколадом ставим на кастрюлю с кипящей водой и нагреваем до полного растапливания.

В шоколад добавляем сахарную кашку, размешиваем. Увидите, если масса получается слишком густая, добавляете еще 1 ст. ложку молока.

Размешиваем шоколадную массу до однородной консистенции.

Полученной глазурью поливаем шапочки остывших пасок. После чего отправляем эту красоту в холодильник для застывания помадки.

Ранее Українські Новини писали о том, что означают пасхальные яйца и для чего христиане святят их на Пасху, а также о том, что символизирует паска и какое значение ей придается.

Кроме того, мы рассказывали, как приготовить паску на лимонной цедре и творожную паску с куркумой. А украсить их можно шоколадной глазурью или масляной помадкой.

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