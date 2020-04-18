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18 апреля 2020, суббота, 10:51 669
Общество 2020-04-18T10:51:26+03:00
Українські Новини
За сутки в Киеве обнаружили 65 новых случаев коронавируса: 26 в Киево-Печерской Лавре

За сутки в Киеве обнаружили 65 новых случаев коронавируса: 26 в Киево-Печерской Лавре

Ольга Фандорина
Киев, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, заражение коронавирусом
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество киевлян, в которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, за прошедшие сутки увеличилось на 65 человек. Из них — 6 медиков.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

Из зарегистрированных за минувшие сутки случаев заболевания - 26 в Киево-Печерской Лавры.￼

Заболели 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет и 41 мужчина в возсрасте от 19 до 92 лет. 

Всего в Киеве уже 770 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

Как сообщали Українські Новини, от коронавируса выздоровели почти 600 тысяч человек по всему миру. Статистика 18 апреля.

Как уменьшить риск заражения коронавирусом:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровьяКак не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, на вчера в мире коронавирусом заразились более 2,1 млн человек. В Италии - 169 941 человек. 

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