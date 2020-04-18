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  • Под Тернополем вспыхнул Чистиловский орнитологический заповедник
18 апреля 2020, суббота, 08:25 12
Политика 2020-04-18T08:25:23+03:00
Українські Новини
Под Тернополем вспыхнул Чистиловский орнитологический заповедник

Под Тернополем вспыхнул Чистиловский орнитологический заповедник

Ольга Фандорина
Пожар, поджог травы, Пожар в Тернопольской области, Пожар в заповеднике
Горит Чистиловский орнитологический заказник под Тернополем. Фото: facebook.com/MNSTERNOPIL/
Горит Чистиловский орнитологический заказник под Тернополем. Фото: facebook.com/MNSTERNOPIL/

В Тернопольской области горит Чистиливський орнитологический заказник общегосударственного значения. Пожар возник на площади около 8 га. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Информация о возгорании поступила в ГСЧС области вечером в пятницу. К борьбе с огнем привлекли девять единиц пожарной техники и 46 спасателей.

"Учитывая большую площадь, быстрое разрастание пожара и возможные негативные последствия на тушение дополнительно привлекли шесть автоцистерн и 32 пожарных среди сводного отряда, сформированного для оказания помощи пожарно-спасательной службе Житомирской области в тушении лесных пожаров", - отметили в ГСЧС.

А тем временем, столицу окутал густой дым с гарью. Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу.

При этом в Офисе президента заявляют, что запах дыма в Киеве связан с пожарами в Житомирской области, а не в Зоне отчуждения.

Также в Чернобыльской зоне силами и средствами ГосЧС продолжаются работы по тушению пожаров.

Также Минздрав дал рекомендации жителям Киева и области, как уберечь себя от наличия в воздухе продуктов горения.

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