Под Тернополем вспыхнул Чистиловский орнитологический заповедник

В Тернопольской области горит Чистиливський орнитологический заказник общегосударственного значения. Пожар возник на площади около 8 га. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Информация о возгорании поступила в ГСЧС области вечером в пятницу. К борьбе с огнем привлекли девять единиц пожарной техники и 46 спасателей.

"Учитывая большую площадь, быстрое разрастание пожара и возможные негативные последствия на тушение дополнительно привлекли шесть автоцистерн и 32 пожарных среди сводного отряда, сформированного для оказания помощи пожарно-спасательной службе Житомирской области в тушении лесных пожаров", - отметили в ГСЧС.

А тем временем, столицу окутал густой дым с гарью. Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу.

При этом в Офисе президента заявляют, что запах дыма в Киеве связан с пожарами в Житомирской области, а не в Зоне отчуждения.

Также в Чернобыльской зоне силами и средствами ГосЧС продолжаются работы по тушению пожаров.

Также Минздрав дал рекомендации жителям Киева и области, как уберечь себя от наличия в воздухе продуктов горения.