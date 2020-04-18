Пенсионный фонд направил на финансирование пенсий 4,9 млрд. гривен

17 апреля 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий, которые большинство украинцев получают в банках.

Об этом в Facebook сообщает пресс-службы Пенсионного фонда Украины.

Так, по состоянию на 17 апреля на пенсионные выплаты направлено 4,9 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 29,5 миллиарда гривен.

В ведомстве предупреждают, что выплату пенсий осуществят в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. Пенсию зачислят на банковскую карту, а те, кто получает ее через "Укрпочту", получат ее дома.

В пенсионном фонде в очередной раз предупредили пенсионеров не выходить из дома без лишней необходимости и не рисковать своими здоровьем и жизнью.

Как сообщали Українські Новини, на индексацию пенсий в мае и выплату пенсионерам по 1000 гривен хотят выделить 20 млрд.

В понедельник Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2020, на индексацию пенсий и доплату по 1 тыс. гривен выделили 30 млрд.

Ранее заместитель главы офиса Президента Юлия Ковалив сообщила, что индексация пенсий будет проведена за счет заимствований и сокращения расходов госбюджета.