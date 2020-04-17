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17 апреля 2020, пятница, 22:56 320
Президент 2020-04-17T22:58:02+03:00
Українські Новини
Зеленский допускает смягчение карантина после 24 апреля

Зеленский допускает смягчение карантина после 24 апреля

Кира Молчанова
Президент Украины, Зеленский Владимир, коронавирус в Украине, Окончание карантина, карантин в Украине
Владимир Зеленский. Скриншот видеообращения
Владимир Зеленский. Скриншот видеообращения

Президент Владимир Зеленский допускает, что карантинные меры могут быть частично смягчены после 24 апреля, а ограничения на движение транспорта — с мая, в случае, если до этого времени не будет волны заражения коронавирусной инфекцией.

 Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"24 апреля мы с правительством выйдем к обществу с коммуникацией о том, какие меры карантина будут смягчены. Частично людей надо будет отпускать на работу. Частично те сферы, которые очень для нас важны, будут открываться. Частично может быть смягчение в мае по поводу транспорта. Если не будет очень большой волны", — сказал он.

Зеленский добавил, что сроки смягчения карантинных ограничений зависят от соблюдения людьми режима самоизоляции.

"Все зависит от людей. Если они услышат. Те меры, которые ввело государство — не жесткие. Пока что. Они очень демократичны. Никто не заваривает двери в домах, никто никого не бьет и не загоняет домой силой. Если будет самоизоляция, если люди будут выполнять все карантинные меры, в том числе те, которых мы забираем из других стран, и они подписываются, что готовы к обязательной обсервации, то мы сможем нормально пройти коронавирус", — сказал он.

Президент напомнил, что правительство разработало и вскоре представит программу поддержки малого и среднего бизнеса, который пострадал от карантина и пострадает от грядущего экономического кризиса из-за карантина.

"Там упрощение налогового давления и кредитные каникулы. Была программа 5,7,9%. На следующей неделе будет 3% точно. Уверен, что во многих сферах, особенно, где было много людей - развлекательный, туристический бизнес, можем дойти и до 0%. Безработным - отдельная программа", — сказал он.

Президент также акцентировал на том, что в условиях карантина, несмотря на нагрузку для государственного бюджета, продолжается поддержка пенсионеров и увеличивается программа строительства дорог.

"Мы приняли бюджет и начинаем в апреле выполнять программу пенсионной поддержки людей 80+. Мы им добавили по 500 гривен не на период коронавируса, а навсегда. Разрабатываем программу 75+ до следующего года. Тем пенсионерам, кто получает пенсию 5 тыс. гривен и менее, мы добавили 1 тыс. гривен. С 1 мая будет индексация пенсий у всех пенсионеров... Программа строительства дорог - это также увеличение количества рабочих мест. Особенно для нас это сейчас важно в контексте тех людей, которые из-за коронавируса приехали в Украину из-за границы, где они работали", — сказал он.

На вопрос о том, может ли Украина выжить без денег Международного валютного фонда, Зеленский ответил, что в условиях пандемии эта поддержка нужна.

"А человек может прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ ситуация такая же. А зачем нам так рисковать, довести ситуацию до дефолта? Если у нас есть такая поддержка. Она для нас важна. Если бы это было в другие времена, было бы спокойно, мы могли бы об этом говорить: выгодно нам или нет. Сейчас это как кровь для организма", — сказал он.

В целом Президент выразил уверенность, что Украине удастся справиться с последствиями пандемии.

"Наша задача сейчас — не комфорт, а выжить. Пройдем коронавирус, пройдет месяц-полтора - вырулим. Я в этом уверен", — сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал возобновление работы транспорта и разрешение посещений зон отдыха в июне-июле.

Срок возобновления работы общественного транспорта в июне или июле называл и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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