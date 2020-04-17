У командующего Нацгвардией Балана подтвержден коронавирус

В то ремя, как 16 апреля у военнослужащего Национальной гвардии был подтвержден коронавирус, у командующего Нацгвардии Николая Балана также положительный тест на COVID-19.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"У командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенанта Николая Балана сегодня подтвержден положительный тест на коронавирус", - написал он.

Геращенко отмечает, что заболевание проходит почти бессимптомно, состояние здоровья Балана удовлетворительное.

Балан с пятницы находится на самоизоляции.

Все лица, контактировавшие с ним в последнее время, пройдут тестирование.

Обязанности командующего Национальной гвардии на данный момент исполняет первый заместитель - генерал-лейтенант Владимир Кондратюк.

Как сообщали Українські Новини, 23 марта Президент Владимир Зеленский перенес призыв на срочную военную службу с апреля-июня на май-июль. Также количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах увеличилось на 4 до 23 лиц.