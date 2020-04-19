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19 апреля 2020, воскресенье, 06:30 35
Экономика 2020-04-19T06:30:01+03:00
Українські Новини
Доллар постепенно падает. Как менялся курс за неделю

Доллар постепенно падает. Как менялся курс за неделю

Валерия Драгомирова
Курс гривны, НБУ, Курс валют, курс доллара, Пасха-2020
Доллар
Доллар

Несмотря на то, что после введенного в Украине карантина доллар резко пошел вверх и достиг 28 UAH/USD, в период с 13 по 20 апреля курс менялся не существенно. Українські Новини показывают, как менялся курс доллара с начала недели.

Официальный курс гривны к доллару UAH/USD:

13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля 17-20 апреля 21 апреля
27,2022 27,0404 27,0899 27,2219 27,2022 27,0774

Официальный курс гривны к иностранным валютам на 21 апреля:

Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс
036 AUD 1 австралийский доллар 17,2469
944 AZN 1 азербайджанский манат 15,9768
975 BGN 1 болгарский лев 15,0455
933 BYN 1 белорусский рубль 11,0941
410 KRW 100 вона 2,2230
344 HKD 1 гонконгский доллар 3,4936
208 DKK 1 датская крона 3,9446
840 USD 1 доллар США 27,0774
978 EUR 1 Евро 29,4277
818 EGP 1 египетский фунт 1,7194
392 JPY 10 иена 2,5188
985 PLN 1 злотый 6,5134
356 INR 10 индийская рупия 3,5454
124 CAD 1 канадский доллар 19,2571
191 HRK 1 куна 3,8870
484 MXN 1 мексиканский песо 1,1289
498 MDL 1 молдавский лей 1,5231
376 ILS 1 новый израильский шекель 7,5450
554 NZD 1 новозеландский доллар 16,3439
578 NOK 1 норвежская крона 2,6145
710 ZAR 1 ренд 1,4468
643 RUB 10 российский рубль 3,6583
946 RON 1 румынский лей 6,0844
360 IDR 1000 рупия 1,7498
682 SAR 1 саудовский риял 7,2055
702 SGD 1 сингапурский доллар 19,0458
960 XDR 1 СПЗ 36,9533
398 KZT 100 тенге 6,3459
949 TRY 1 турецкая лира 3,9279
348 HUF 100 форинт 8,3683
826 GBP 1 фунт стерлингов 33,8359
203 CZK 1 чешская крона 1,0838
752 SEK 1 шведская крона 2,7100
756 CHF 1 швейцарский франк 27,9899
156 CNY 1 юань женьминьби 3,8281


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