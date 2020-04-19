Доллар постепенно падает. Как менялся курс за неделю

Несмотря на то, что после введенного в Украине карантина доллар резко пошел вверх и достиг 28 UAH\/USD, в период с 13 по 20 апреля курс менялся не существенно. Українські Новини показывают, как менялся курс доллара с начала недели. Официальный курс гривны к доллару UAH\/USD: 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16 апреля 17-20 апреля 21 апреля 27,2022 27,0404 27,0899 27,2219 27,2022 27,0774 Официальный курс гривны к иностранным валютам на 21 апреля: Код валюты Количество единиц Название валюты Официальный курс 036 AUD 1 австралийский доллар 17,2469 944 AZN 1 азербайджанский манат 15,9768 975 BGN 1 болгарский лев 15,0455 933 BYN 1 белорусский рубль 11,0941 410 KRW 100 вона 2,2230 344 HKD 1 гонконгский доллар 3,4936 208 DKK 1 датская крона 3,9446 840 USD 1 доллар США 27,0774 978 EUR 1 Евро 29,4277 818 EGP 1 египетский фунт 1,7194 392 JPY 10 иена 2,5188 985 PLN 1 злотый 6,5134 356 INR 10 индийская рупия 3,5454 124 CAD 1 канадский доллар 19,2571 191 HRK 1 куна 3,8870 484 MXN 1 мексиканский песо 1,1289 498 MDL 1 молдавский лей 1,5231 376 ILS 1 новый израильский шекель 7,5450 554 NZD 1 новозеландский доллар 16,3439 578 NOK 1 норвежская крона 2,6145 710 ZAR 1 ренд 1,4468 643 RUB 10 российский рубль 3,6583 946 RON 1 румынский лей 6,0844 360 IDR 1000 рупия 1,7498 682 SAR 1 саудовский риял 7,2055 702 SGD 1 сингапурский доллар 19,0458 960 XDR 1 СПЗ 36,9533 398 KZT 100 тенге 6,3459 949 TRY 1 турецкая лира 3,9279 348 HUF 100 форинт 8,3683 826 GBP 1 фунт стерлингов 33,8359 203 CZK 1 чешская крона 1,0838 752 SEK 1 шведская крона 2,7100 756 CHF 1 швейцарский франк 27,9899 156 CNY 1 юань женьминьби 3,8281 Как сообщали Українські Новини, третью неделю подряд доллар в обменниках продолжает падает.