Долар поступово падає. Як змінювався курс за тиждень

Освятити паску вдома самому можна лише у виключних випадках, — УПЦ (МП) 23:53

Під час великодніх свят розганяти людей буде спецназ 08:47

В Україні дві ментальності – волонтери і мародери, – Білецький 16:43

У Міносвіти мають займатися наукою і якістю навчання, а не "освоювати" кредитні кошти, - Гаврилечко 10:59