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19 квітня 2020, неділя, 06:30 11
Економіка 2020-04-19T08:15:01+03:00
Українські Новини
Долар поступово падає. Як змінювався курс за тиждень

Долар поступово падає. Як змінювався курс за тиждень

Валерия Драгомирова
НБУ, Курс валют, курс гривні, курс долара до гривні
Долар
Долар

Незважаючи на те, що після введеного в Україні карантину долар різко пішов вгору і досяг 28 UAH/USD, в період з 13 по 20 квітня курс змінювався не суттєво. Українські Новини показують, як змінювався курс долара з початку тижня. 

Офіційний курс гривні до долара UAH/USD:

13 квітня 14 квітня 15 квітня 16 квітня 17-20 квітня 21 квітня
27,2022 27,0404 27,0899 27,2219 27,2022 27,0774

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 21 квітня:

Код валюти Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс
036 AUD 1 австралійський долар 17,2469
944 AZN 1 азербайджанський манат 15,9768
975 BGN 1 болгарський лев 15,0455
933 BYN 1 білоруський рубль 11,0941
410 KRW 100 вона 2,2230
344 HKD 1 гонконгський долар 3,4936
208 DKK 1 данська крона 3,9446
840 USD 1 долар США 27,0774
978 EUR 1 євро 29,4277
818 EGP 1 єгипетський фунт 1,7194
392 JPY 10 ієна 2,5188
985 PLN 1 злотий 6,5134
356 INR 10 індійська рупія 3,5454
124 CAD 1 канадський долар 19,2571
191 HRK 1 куна 3,8870
484 MXN 1 мексиканський песо 1,1289
498 MDL 1 молдовський лей 1,5231
376 ILS 1 новий ізраїльський шекель 7,5450
554 NZD 1 новозеландський долар 16,3439
578 NOK 1 норвезька крона 2,6145
710 ZAR 1 ренд 1,4468
643 RUB 10 російський рубль 3,6583
946 RON 1 румунський лей 6,0844
360 IDR 1000 рупія 1,7498
682 SAR 1 саудівський ріял 7,2055
702 SGD 1 сінґапурський долар 19,0458
960 XDR 1 СПЗ 36,9533
398 KZT 100 тенге 6,3459
949 TRY 1 турецька ліра 3,9279
348 HUF 100 форинт 8,3683
826 GBP 1 фунт стерлінгів 33,8359
203 CZK 1 чеська крона 1,0838
752 SEK 1 шведська крона 2,7100
756 CHF 1 швейцарський франк 27,9899
156 CNY 1 юань женьміньбі 3,8281

Як повідомляли Українські Новини, третій тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує падає.

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