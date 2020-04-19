Долар поступово падає. Як змінювався курс за тиждень

Незважаючи на те, що після введеного в Україні карантину долар різко пішов вгору і досяг 28 UAH\/USD, в період з 13 по 20 квітня курс змінювався не суттєво. Українські Новини показують, як змінювався курс долара з початку тижня. Офіційний курс гривні до долара UAH\/USD: 13 квітня 14 квітня 15 квітня 16 квітня 17-20 квітня 21 квітня 27,2022 27,0404 27,0899 27,2219 27,2022 27,0774 Офіційний курс гривні до іноземних валют на 21 квітня: Код валюти Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс 036 AUD 1 австралійський долар 17,2469 944 AZN 1 азербайджанський манат 15,9768 975 BGN 1 болгарський лев 15,0455 933 BYN 1 білоруський рубль 11,0941 410 KRW 100 вона 2,2230 344 HKD 1 гонконгський долар 3,4936 208 DKK 1 данська крона 3,9446 840 USD 1 долар США 27,0774 978 EUR 1 євро 29,4277 818 EGP 1 єгипетський фунт 1,7194 392 JPY 10 ієна 2,5188 985 PLN 1 злотий 6,5134 356 INR 10 індійська рупія 3,5454 124 CAD 1 канадський долар 19,2571 191 HRK 1 куна 3,8870 484 MXN 1 мексиканський песо 1,1289 498 MDL 1 молдовський лей 1,5231 376 ILS 1 новий ізраїльський шекель 7,5450 554 NZD 1 новозеландський долар 16,3439 578 NOK 1 норвезька крона 2,6145 710 ZAR 1 ренд 1,4468 643 RUB 10 російський рубль 3,6583 946 RON 1 румунський лей 6,0844 360 IDR 1000 рупія 1,7498 682 SAR 1 саудівський ріял 7,2055 702 SGD 1 сінґапурський долар 19,0458 960 XDR 1 СПЗ 36,9533 398 KZT 100 тенге 6,3459 949 TRY 1 турецька ліра 3,9279 348 HUF 100 форинт 8,3683 826 GBP 1 фунт стерлінгів 33,8359 203 CZK 1 чеська крона 1,0838 752 SEK 1 шведська крона 2,7100 756 CHF 1 швейцарський франк 27,9899 156 CNY 1 юань женьміньбі 3,8281 Як повідомляли Українські Новини, третій тиждень поспіль долар в обмінниках продовжує падає.